Pese a la derrota humillante a manos de Estados Unidos por 3-0 en la semifinal del Final Four de la Nations League, el director técnico de la Selección mexicana, Diego Martín Cocca seguirá en el puesto de entrenador, ya que está convencido de que hará reaccionar a los jugadores de cara a la Copa Oro, sin olvidar que todavía hay un partido este domingo ante Panamá.

“No me gusta perder, hay maneras de perder, esto es futbol, lo sé, pero nos superaron, así es el resultado y hay que entenderlo. El trabajo es convencer a los jugadores y a los directivos de que estamos por el buen camino, que generamos cosas que antes no se hacían, si los directivos no están de acuerdo, yo no tengo problemas, pero yo tengo el total apoyo. Hay momentos difíciles, en donde aparecen los jóvenes, pero nosotros venimos a trabajar y viene la Copa Oro, vamos a trabajar para jugarla de la mejor manera”, dijo Diego Cocca notablemente desencajado.

Según el técnico argentino, México generó opciones claras en la portería rival, siendo que sólo se disparó una vez a portería y eso fue cuando el marcador ya era de 3-0; aunque lo que sí reconoció fue la superioridad del rival.

“Estamos molestos por la derrota, por la forma, nosotros quisimos tener otro juego, manejar la pelota, manejar situaciones de gol, tener pases filtrados, pero no los tuvimos. Tuvimos opciones que pudieron terminar en gol, fue un partido parejo en el primer tiempo, pero los errores se pagan caros, y nos hicieron gol. En el segundo tiempo nos hicieron un gol de vestidor, que condiciona mucho, sabemos que tienen jugadores de alta velocidad, así que realmente nos superaron, hay que aceptarlo, hay que ver la manera de mejorar, esto se corrige demostrando y cambiando, hay que entrenar, equivocarse y superar esto, y seguir creciendo”, afirmó Cocca.

Y enfatizó que por ahora no se va, porque se ve en el Mundial 2026, ya que “Yo vine a un proceso de tres años y medio, hay que trabajar juntos. Tenemos mucho qué trabajar, mucho en mentalidad, en actitud y en situaciones. Si esto se debe cortar en cuatro meses estamos equivocados, hay que seguir mejorando juntos”.