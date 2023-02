Aunque nadie lo presentó oficialmente, pero sí fue anunciado en redes sociales e informado por el presidente Yon de Luisa, este viernes el nuevo director general de Selecciones Nacionales, Rodrigo Ares de Parga presentó a Diego Cocca como entrenador de la Selección Mexicana de futbol. En dicha presentación, el directivo aclaró que el argentino no tiene la obligación contractual de ganar Copa Oro y Nations League, sino que hay un deseo de hacerlo, únicamente.

“Sobre el contrato en términos generales, en el contrato está preestablecido, se les informó a los candidatos, no hay obligación, hay un deseo, metas qué alcanzar, fue muy fácil la negociación de contrato con Diego, parte por lo cual no lo podíamos anunciar ayer, era por su parte contractual, esto es un contrato justo, que busca tener éxito, que esté tranquilo el técnico, que tiene metas muy específicas”, dijo Ares de Parga, ex directivo de Pumas y Querétaro.

Sobre la estructura de las selecciones menores, el dirigente tricolor afirmó que aún no tienen nada en concreto y será hasta el próximo lunes cuando se pongan a trabajar para definir al estratega de la Selección Sub-23.

“Estamos trabajando apenas. Lo importante era tener al técnico, luego veremos lo de selecciones menores, lo femenil ya está y empezamos a trabajar a partir del lunes con el proyecto. La Sub-23 tiene el problema de que no habrá competencia, pero vamos a buscar a esa generación y la tenemos que cuidar porque es la generación del 2023, no la podemos olvidar”, comentó.

MF