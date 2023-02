En una desangelada conferencia de prensa presidida por el director general de Selecciones Nacionales, Rodrigo Ares de Parga y el director deportivo de la Selección Mexicana varonil, Jaime Ordiales, este viernes fue presentado oficialmente el argentino Diego Martín Cocca como director técnico de la Selección Mexicana de futbol con miras al proceso mundialista de 2026.

"Me siento feliz, orgulloso, privilegiado de poder ser el técnico de la Selección Mexicana, para mí es algo muy importante, por ser el seleccionador de este país que me ha dado muchísimo. Yo he venido de jugador hace más de 20 años y me ha abierto las puertas, me ha hecho crecer como persona y como profesional y me volvió a recibir como técnico, me ha dado mucho en lo profesional y en lo humano y estoy muy agradecido", dijo el ahora estratega tricolor, ya enfundado con la sudadera verde.

Dentro de su gestión, Diego Cocca dijo que todos los jugadores con papeles y pasaporte mexicano y que tengas posibilidad de hacerlo, son elegibles para formar parte de la Selección, sin importar si son o no de nueva generación o son futbolistas experimentados, ya con cierto bagaje en el Tricolor.

"Esto es una construcción constante, dejé el mensaje, el jugador que se ponga la playera y que escuche su Himno, debe sentir que es un privilegiado, si yo identifico al que no esté así, la puerta es grande. Para mí, el querer participar e involucrarse en la selección debe ser un privilegiado, si se piensa así, haremos crecer a la selección, con la mentalidad de orgullo, de pasión, de trabajo y de ser humilde, lo más importante es eso, transmitir lo que uno es y el futbolista mexicano es noble", continuó el estratega sudamericano, bicampeón con Atlas.

Diego estará acompañado en Selección por los auxiliares argentinos Marcelo Goux, Javier Bustos y el preparador físico Renso Valinoti, quienes son sus hombres de confianza desde que llegó al Atlas y consiguió el bicampeonato. También estuvieron con él en su poco tiempo en Tigres.

