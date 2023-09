Jaime Lozano, el director técnico de la Selección Mexicana, ha salido en defensa de Alexis Vega, jugador del Guadalajara, quien ha enfrentado críticas por sus recientes actuaciones con el Tricolor. A pesar de las críticas, Lozano mantiene su confianza en el delantero y está seguro de que recuperará el nivel que lo destacó en años anteriores y que saldrá de las lesiones lo antes posible.

Lozano elogió a Vega al afirmar que ha sido uno de los mejores jugadores en su posición durante los últimos años, lo que le permitió representar a México en el Mundial y en los Juegos Olímpicos de Tokio. Estas palabras respaldan la habilidad y el potencial de Alexis Vega, mostrando el apoyo del entrenador hacia el jugador y su contribución al equipo nacional en el pasado.

“Bien, lo veo bien, lo conozco bien, si bien no está en su punto máximo, creo que fue de lo mejor, de los que mejor llegaron en el Mundial anterior, igualmente en el ciclo Olímpico fue de los que mejor nivel mostraron, ahora viene a recuperarse ese nivel, no está mal, si no, no estaría aquí, está bien, eso lo tenemos muy claro, es alguien que tiene que cuidarse mucho físicamente sobre todo por el tema de las lesiones que ha sufrido en su corta carrera, pero me gusta, normalmente jugadores como Alexis cuando no te hacen alguna gran jugada, cuando no hacen una asistencia o un gol, parece que no hicieron mucho o que no hicieron un buen partido, pero se esforzó, trabajó, eso es importante, para mí Alexis es un gran jugador, tiene los argumentos, la calidad y sobre todo la ambición para poder competir al más alto nivel”, dijo el “Jimmy” Lozano.

Con esta declaración, Jaime Lozano espera motivar a Vega y recuperar su mejor forma, lo que podría ser un activo importante para la Selección Mexicana en futuras competiciones internacionales. Se espera que Vega sea uno de los titulares con el Tricolor para el partido de este martes ante Uzbekistán.

IO