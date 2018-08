Segunda oportunidad para Roberto Osuna

Los Astros de Houston rompieron el silencio sobre la contratación del mexicano Roberto Osuna, quien cumplió una suspensión de 75 juegos por violencia doméstica.

Aficionados, medios de comunicación y peloteros cuestionaron la decisión de los campeones de las Grandes Ligas de firmar al cerrador mexicano, acusado de abusar y golpear a su ex pareja.

“Nuestra decisión de adquirir a Roberto fue con base en información que reunimos durante nuestra extensa evaluación. Eso incluía información específica con el incidente, antes y después del mismo, como su reputación con sus ex compañeros y entrenadores. Sentimos que Roberto se merece una segunda oportunidad”, publicó Houston en un comunicado.

Osuna se convirtió en el lanzador más joven en llegar a 100 salvamentos en Grandes Ligas, con 23 años, y en 15 juegos esta temporada ya tiene nueve rescates. La semana pasada, durante la ventana de transferencias, los Astros anunciaron la firma del sinaloense con los Blue Jays de Toronto.

“Estamos concentrados en que Roberto haga un impacto positivo para el equipo en el campo mientras pertenezca a los Astros. El tiempo dirá si estuvimos en lo correcto o no. Creemos que Roberto no nos decepcionará. Si hay algún tipo de problema en el futuro, tomaremos una decisión de inmediato. No tendremos tolerancia”, agregó la franquicia.

Del mismo modo, la organización texana se comprometió a trabajar con instituciones que combaten el problema de la violencia doméstica y abuso de cualquier tipo, en beneficio de la comunidad que practica este deporte y en general.

Los campeones de la Serie Mundial podrían utilizar a Osuna en los próximos juegos de la miniserie en contra de Gigantes de San Francisco, en territorio californiano.

El lanzador mexicano tuvo actividad el viernes pasado con la filial de categoría doble A de su nuevo equipo en Corpus Christi, Texas, en donde permitió un hit y recetó un ponche.

“Yo por supuesto quiero conocerlo a él y su historial. Nunca me he reunido con él, nunca he estrechado su mano”, declaró el entrenador. “Conozco muy poco de su trayectoria. Abordaremos cualquier cosa que él desee. Yo soy su mánager ahora, por lo que considero es importante conocerlo y aprender qué es lo que lo hace ser el pelotero que puede ser”, declaró el sábado pasado el mánager de los Astros, A.J. Hinch.

El diestro sinaloense tiene 2.87 de efectividad en 221 partidos en Grandes Ligas, suma 104 salvamentos en su carrera, además de tener experiencia en Postemporada.

Derrota ante los Dodgers

Los actuales campeones de las Grandes Ligas, Astros de Houston, perdieron ayer por pizarra de 3-2 ante los Dodgers de Los Ángeles, en juego donde el cerrador mexicano Roberto Osuna no tuvo actividad pese a que ya fue habilitado por Houston tras cumplir su sanción de 75 juegos de suspensión impuesta por la Liga por violencia doméstica.