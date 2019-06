Sé que no me he podido mostrar al máximo con Chivas: Gael Sandoval

El volante Walter Gael Sandoval aceptó que ha estado lejos de lo que esperaban de él en Chivas, por lo que afirmó estar listo para responder a las expectativas y ayudar al equipo en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

"Soy consciente de que no he podido mostrar al máximo mis cualidades, sé lo que dejé de hacer y lo que he tenido que afrontar", dijo el jugador.

Manifestó que su objetivo es el de ofrecer su mejor desempeño que fue lo que precisamente lo llevó a defender los colores del conjunto del Rebaño Sagrado.

"Creo que con el apoyo y respaldo que Tomás (Boy) me ha hecho sentir, me compromete a esforzarme aún más".

"Creo que con el apoyo y respaldo que Tomás (Boy) me ha hecho sentir, me compromete a esforzarme aún más por retomar mi mejor versión, por algo estoy en Chivas y espero responder a la confianza del técnico y del club", apuntó.

Respecto al regreso del defensa Oswaldo Alanís, explicó que siempre es positivo que se integren jugadores que pueden elevar el nivel colectivo.

"Es bueno que lleguen nuevos compañeros, la competencia interna lo único que hace es que el grupo sea más fuerte, que tenga más y mejores herramientas, y que los jugadores siempre busquemos estar en nuestro mejor nivel individual", estableció.

Reconoció también lo importante que es aprovechar al máximo la pretemporada, ya que es la base de lo físico, que debe ir de la mano con lo futbolístico.

"Una buena pretemporada puede hacer la diferencia, porque es el momento de poner bases sólidas, que nos permitan durante los partidos que se vienen correr ese minuto más y tener más piernas que el rival, para poder ganar los partidos y sacar adelante el problema del descenso", sentenció Sandoval.

Chivas tendrá una temporada 2019-2020 complicada, ya que ocupará la parte baja de la tabla de porcentajes que decide el descenso, solo por encima de Querétaro, Veracruz y Atlético San Luis.

RR