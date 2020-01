Se cubre la primera vacante

Los Redskins de Washington contrataron ayer a Ron Rivera como su nuevo entrenador, la medida más reciente del dueño Dan Snyder para tratar de cambiar el rumbo de la incontrolable franquicia.

Washington anunció la contratación dos días después de que Snyder despidiera al presidente del equipo, Bruce Allen, luego de una década de fracasos. El ex entrenador en jefe de los Panthers de Carolina surgió rápidamente como el principal candidato al puesto de los Redskins y hereda un equipo que terminó esta temporada con marca de 3-13 y que no ha estado en Playoffs desde 2015.

“Tras varias reuniones con el coach Rivera, fue evidente que es la persona adecuada para contar de nuevo con un equipo ganador en Washington, D.C.”, indicó Snyder en un comunicado. “Él es ampliamente respetado por toda la Liga como un hombre de gran integridad y ha demostrado ser uno de los mejores entrenadores del país”.

Rivera, de 57 años y de ascendencia mexicana y puertorriqueña, es la primera persona proveniente de una minoría en ser designada entrenador de tiempo completo en la historia de la franquicia de los Redskins. Rivera es el séptimo coach contratado por Snyder en sus dos décadas como dueño del equipo y pasó los últimos nueve años con los Panthers.

“Él saca lo mejor de los jugadores”, afirmó el esquinero Josh Norman, quien llegó a jugar para Rivera con Carolina. “Y no sólo de los jugadores, sino de los hombres. “Él forja hombres y también forja carácter, y los prepara no sólo para el fútbol americano, sino para la vida. Yo pienso que eso es lo primero y lo más importante que uno desea ver en alguien, que realmente se interese en uno en lugar de hacerlo en el juego mismo”.

Rivera, quien en octubre fue despedido por Carolina, viajó a Washington el lunes para reunirse con él sobre el puesto.

“Si bien me encanta el pasado ilustre de la franquicia, me enfoco en el futuro y me emociono ante la oportunidad de ganar partidos con este talentoso y joven equipo”, manifestó el nuevo entrenador a través de un comunicado.

JL