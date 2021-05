En el 2008, cuando Santos saltó a la cancha para enfrentar a Cruz Azul en la gran final, había un niño, chaparrito y flaco que acompañaba al volante lagunero Daniel Ludueña.

Ese chico era, es, Carlos Acevedo, quien trece años después volverá a estar presente en una final contra los cementeros, pero ahora como portero y capitán de los Guerreros.

"Veo esa imágenes del 2008 y se me vienen muchas cosas a la mente, me da felicidad y orgullo. Hubo mucho esfuerzo para estar en donde estoy y creo que esto al final es un mensaje para los jóvenes, sobre que los sueños se pueden cumplir. Siendo recogebalones y acompañante de 'Hachita' soñaba estar en una final… Se me concedió".

Viviendo el presente, el joven arquero defiende desde la conferencia de prensa a su equipo, que no sale como favoritos la serie final, pero no por eso, se sienten menos.

"Hay que ser conscientes que Cruz Azul fue el líder general, eso les hace tomar el rol de favorito; pero esto es una final, y Santos quiere trascender y sus deseos de ganar, va a ser una serie muy linda, con dos grandes equipos en la cancha. Será una fiesta para el futbol mexicano".

Sobre el primer juego de la serie, el capitán santista es claro, "nos hemos hecho muy fuertes de local y esa es la intención del equipo, salir a proponer un buen partido de ida, pero esto es a 180 minutos, así que propondremos tanto de local como de visita. Pero lo primero es realizar un gran partido mañana".

Sobre tener en la portería de enfrente a un referente como Jesús Corona, mencionó: "Claro que le tengo un respeto importante a Jesús Corona, mi máximo respeto y admiración, es un orgullo tenerlo enfrente en una gran final. La primera vez que lo enfrenté corrí a pedirle su camiseta y me la dio".

