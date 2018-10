Santiago Ramos, la nueva apuesta del automovilismo

El kartismo es su gran pasión, la Fórmula Uno, su objetivo.

Con apenas 14 años de edad, las competencias mexicanas le han quedado chicas a Santiago Ramos, un fiel conquistador del peldaño más alto, quien al volante de su kart promete y se prepara para ser el futuro del automovilismo en México.

Ganador en los máximos campeonatos de karts que existen en el país, el joven tapatío habló sobre la oportunidad de competir en Europa, sus inicios en el deporte motor y el sueño que buscará cumplir a como dé lugar: llegar a la Fórmula Uno y lograr un campeonato en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Es un deporte en el que corres a velocidades muy altas, en cualquier momento puede pasar un accidente, pero la adrenalina siempre está presente.

“Desde chiquito me gustó. Mi tío vivía en San Diego, él tenía muchos carros y yo recuerdo que me gustaba escuchar los motores, todo lo que tuviera llantas me llamaba la atención. En lugar de ir con mis amigos, me quedaba viendo los carros, es raro, pero yo siento que ahí comenzó mi pasión. En mi fiesta de tres años manejé un go kart, desde ese entonces no dejó de gustarme”, comentó el joven piloto.

Además de ser el actual bicampeón del Campeonato de Fórmula Mundial nocturno que se realiza en el Kartódromo Sergio “Checo” Pérez, en 2018 Ramos ha obtenido victorias en eventos de relevancia nacional e internacional como el Grand Prix Internacional de Karting y el Campeonato de Fórmula Karts.

“Este año ha sido un año muy grande, fue mi primer año de competencias porque corrimos en GPI y Fórmula Karts, que son dos grandes campeonatos mexicanos, además pude participar en el campeonato más grande de karts que existe en Estados Unidos. La verdad es que hemos tenido un crecimiento muy notable durante todo 2018”, agregó.

La cereza en el pastel de este 2018 llegó cuando el joven tapatío tuvo la oportunidad de competir en suelo europeo gracias al apoyo del equipo GP Karting, con el que buscará permanecer durante una temporada completa para el siguiente año.

“Es una experiencia diferente, allá se maneja diferente a como se hace en México y en Estados Unidos. Manejan de manera muy fina y te tienes que adecuar a la manera en la que ellos lo hacen. A pesar de haber sido mi primera vez, quedé a una décima de líder, eso en las carreras es nada. Me pone muy feliz. El próximo año queremos correr un campeonato completo en Europa, también hacer carreras en la Fórmula 4”, sentenció Santiago Ramos.

Es grandísimo el sacrificio que hacen mis papás, tengo hermanos y muchas veces o va mi papá o va mi mamá conmigo a una carrera.

Sergio Ramos no teme exponer su objetivo: “Quiero convertirme en el primer piloto mexicano campeón en la Fórmula Uno”. EL INFORMADOR/F. Romero

Tras los pasos de su mentor

El deporte motor se ha convertido en su vida y en la actualidad cuenta con una colección de artículos relacionados a la Fórmula Uno. La bandera de la Scuderia Ferrari, las gorras de diferentes equipos y las firmas de pilotos como Fernando Alonso, Marx Verstappen y Carlos Sainz Jr figuran entre sus artículos más codiciados, aunque ninguna sobresale tanto como la del tapatío Sergio “Checo” Pérez, a quien Santiago busca emular en el futuro.

“Ha sido Checo Pérez, porque es la imagen mexicana del automovilismo, es un piloto que viene desde abajo, que fue creciendo poco a poco hasta llegar a la máxima categoría. Sería buenísimo llegar a estar en la Fórmula Uno, pero también ser buen piloto como lo es él. Quiero ser como él o mejor que él, llegar a convertirme en el primer piloto mexicano campeón en la Fórmula Uno”.