Santiago Giménez y Milan caen en su debut ante Cremonese

Milán cayó 1-2 ante el conjunto del Cremonese en su presentación de temporada en la Serie A. El delantero mexicano Santiago Giménez disputó los 90 minutos en la derrota de su equipo, aunque el gol se le negó para cambiar el rumbo del encuentro.

Santiago Giménez fue el encargado de abrir el marcador en el partido, después de que Luka Modric asistiera al futbolista mexicano, quien fusiló al arquero rival y envió el balón a las redes; sin embargo, el tanto fue anulado por posición adelantada.

El Milán no encontraba el gol que le diera la ventaja, por lo que, contra todo pronóstico, el Cremonese se colocó al frente en el marcador. Alessio Zerbin envió un centro por el costado izquierdo y Federico Baschirotto apareció por arriba para, de cabeza, abrir el marcador con el 0-1.

Previo al descanso llegó el empate del Milán, después de que Pervis Estupiñán enviara un centro sobre la línea donde apareció Strahinja Pavlović, quien con un cabezazo potente igualó el marcador y regresó a su equipo al partido de cara a la parte complementaria.

Mientras el Milán buscaba el gol que le diera la vuelta al marcador, apareció de nueva cuenta el conjunto visitante. Giuseppe Pezzella envió un centro al segundo poste donde, en una definición magistral, Federico Bonazzoli marcó de tijera el 2-1 para darle de manera sorpresiva el triunfo a los suyos.

En la parte final del partido, Giménez estuvo cerca de igualar el marcador después de que, en un lance de palomita, realizó un remate de cabeza que no pudo concretar, por lo que el mexicano lamentó la jugada que pudo cambiar el resultado.

SV