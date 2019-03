Santi Hernández se une a la familia Hublot

Santiago Hernández, el flamante campeón nacional de Fórmula Karts Mini Swift en 2018, tendrá un aliado importante para seguir con su crecimiento dentro del mundo del automovilismo, se trata de Hublot, prestigiada marca de relojes a nivel mundial.

Fue ayer cuando se anunció formalmente el vínculo entre el joven piloto tapatío y Hublot, esto dentro del Kartódromo de Sergio “Checo” Pérez.

“Esta marca, en diversos países, apuesta por los jóvenes que tienen sueños, para ayudarlos. Precisamente en este deporte, en el karting, sabemos que cuesta mucho y trataremos de ayudar a Santi. Lo vamos a apoyar al nivel económico, con lo cual esperamos que logre más triunfos de hoy en adelante.

“No solamente Guadalajara es una plaza de importancia, sino que todo México es un éxito en el automovilismo, lo ha demostrado con el Gran Premio, que es considerado por muchos como el mejor del mundo”, compartió Yannick Jordi, director de Hublot en México.

Por su parte, el piloto jalisciense se dijo emocionado por tener un patrocinador de la talla de Hublot, esto cuando está a unas cuantas semanas de un nuevo compromiso en su carrera deportiva.

“Doy muchas gracias de que Hublot sea mi patrocinador, me gustan mucho las carreras y ellos me apoyan mucho. Mis papás me apoyan bastante y Hublot también, eso me pone orgulloso y con más seguridad para mis siguientes competencias”.

“Ahora voy a competir en Nuevo León del 5 al 7 de abril, esto en el Campeonato Fórmula Karts México. Ahí espero ganar, recién gané el primer lugar la semana pasada y espero repetirlo”, comentó el joven piloto de la categoría X30 Junior.

Fue apenas el 24 de febrero pasado cuando Santi Hernández debutó con un triunfo dentro del Campeonato Nacional FK. Ahora, de la mano de Hublot, tratará de cosechar más triunfos.