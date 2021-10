Con un video en redes sociales, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, levantó el revuelo entre aficionados al futbol mexicano y de americano, pues afirmó que "ya llegaron mis amigos de la NFL porque pronto vamos a traer juegos a Nuevo León, cuando se construya el nuevo estadio de los Tigres, así que estén pendientes".

Samuel García anunciando el nuevo estadio de Tigres, que también sería sede de juegos de la NFL pic.twitter.com/v1QfgdC76t — Rafael Rivera (@RafaDato2) October 22, 2021

Además, en su cuenta de Instagram, Samuel García publicó una fotografía donde se le ve en el despacho del Palacio de Gobierno junto a Mauricio Dohener, funcionario de Cemex y Arturo Olivé, director de NFL México. Junto a la imagen acompaña el texto "próximamente NFL y nuevo Estadio en el estadio".

Desde antes de que fuera elegido como jefe del ejecutivo del estado de Nuevo León, Samuel García se ha declarado aficionado del futbol mexicano, en especial del equipo de Tigres, así como seguidor de la NFL. No obstante, esas declaraciones no han sido muy bien recibidas en redes sociales, donde se le ha criticado por haber viajado a Miami durante el Super Bowl cuando era senador, mientras que se defendió argumentando que sus gastos fueron por cuenta propia y no a costa del erario, como se le atacó.

Cuando era candidato al gobierno de Nuevo León, Samuel García dijo que construiría un nuevo estadio para Tigres.

