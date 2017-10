Salida en Falso

Así como llegó se fue ya un cuarto de temporada regular y después de las primeras cuatro semanas no anticipábamos un escenario como el que estamos viendo ahora en la NFL.

Sabíamos que algunos equipos nos iban a mostrar mejores argumentos que un año atrás y quizá también anticipamos que habría un retroceso en otros, pero no al grado de espera que los Patriots estuvieran 1-2 en casa, que los Cowboys perdieran contra los Rams y que los Raiders fueran secados a la ofensiva por dos semanas consecutivas.

En esta trinchera celebramos que la NFL llegue a ser tan impredecible por momentos, es lo que, como vulgarmente decimos, le da sabor al caldo y lo que nos mantiene atentos cada jueves, domingo y lunes de la semana.

Lo que nos duele, quizá como algunos otros aficionados, es ver cómo equipos que considerábamos inferiores al nuestro, llegan a pasarle por encima de la forma más inverosímil posible; por eso esta trinchera se reserva el derecho a revelar cuáles son los colores de predilección, todo sea por evitar la carrilla y por conservar nuestra salud mental.

EL PODIO

1.- Haciendo honor al nombre

Como verdaderos jefes, los Chiefs están rompiendo la Liga. Pareciera que haber tomado a un mariscal de campo en la primera ronda del Draft despertó a Alex Smith, que está jugando al mejor nivel de su vida; si a ello le sumamos que encontraron una joyita en la figura del corredor Kareem Hunt y que la defensiva está jugando por nota, los de Andy Reid merecidamente son los únicos invictos. Habrá que esperar si a la hora buena no son una víctima más de la maldición de la “Morsa”.

2.- Viaje en el tiempo

¿Quién no recuerda al espectáculo más grande sobre pasto? Esos Rams de la temporada 2000 parecen haber reencarnado en el equipo de este año, que sorprendentemente encabezan la Liga en puntos anotados por juego. Para rematar, le ganaron a un rival serio este año, como lo son los Cowboys y Jared Goff parece haber aprendido de los errores que tuvo como novato.

3.- ¿A’dió?

En la historia de la NFL hay equipos grises y salados y después están los Bills de Buffalo. Para sorpresa de absolutamente todos en la Liga, tienen un juego de ventaja sobre los Patriots en el Este de la Americana. La fórmula del nuevo coach Sean McDermott parece funcionar, pues llevan dos semanas consecutivas ganando sobre pesos pesados: Denver y Atlanta.

¿TE AVIENTO EL PAÑUELO?

1.- Peor que atún

Los Dolphins de Miami no sólo se encargaron de hacer el ridículo en suelo estadounidense, sino que también en Londres pusieron la muestra de que, el que es perico donde quiera es verde. Decepcionante ha resultado el desempeño de Jay Cutler, que frente a los Saints le hizo honor a esa imagen de perezoso que muchos tiene de él.

2.- Para penas no acabamos

En alguno de estos espacios dimos como una posible sorpresa a los Browns de Cleveland. Por ello pedimos las más grandes y sinceras disculpas, pues no sólo no muestran avance alguno, sino que cada semana que pasa, el equipo de la perrera muestra retroceso. Esto nos enseña a que no debemos confiar ciegamente en una ilusión.

3.- ¿Qué pasa?

Pensábamos que lo ocurrido con los Patriots en el juego inaugural era una simple gripita, pero este año, los campeones han quedado mucho a deber cuando de jugar en casa se trata. No sólo Kansas City les pasó por encima, Houston les sacó un tremendo susto y ahora los Panthers mostraron las garras. Hace falta un análisis interno a fondo en el equipo campeón.

LA FIGURA

DeShaun Watson, QB de Houston

Erigiéndose como el principal candidato a novato ofensivo del año tenemos al pasador de los Texans, que comandó la paliza de la semana al recetarle 57 puntos a los Titans. Con cuatro pases de anotación y uno más por piernas, Watson se consolida como el jugador que en Houston necesitaban para volver a la relevancia.

EL VILLANO

De penitenciaría de máxima seguridad

De unos años a la fecha, la NFL se ha preocupado un poco más, no lo suficiente, por salvaguardar la integridad de su materia prima, los jugadores; es cierto que nos emocionan los fuertes impactos, sobre todo aquellos que se hacen cuidando no lastimar al rival, los golpes son la esencia del juego, pero lo que vimos el jueves pasado en Green Bay raya en lo excesivo.



El impacto de Danny Trevathan sobre Davante Adams nos hizo sacar las papas de la boca del puro susto, no por nada, el apoyador de los Bears fue sentenciado a dos juegos de suspensión, ahora uno... pero merecía más.