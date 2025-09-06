Sabalenka vence a Anisimova y se corona en el US Open

Aryna Sabalenka consolidó este sábado su dominio en Nueva York al proclamarse campeona del US Open por segundo año consecutivo, sumando así el cuarto Grand Slam de su carrera tras imponerse a Amanda Anisimova por 6-3 y 7-6(3). Fue su primer título grande en una temporada difícil, marcada por las finales perdidas en Australia y Roland Garros, y por la eliminación en semifinales de Wimbledon, precisamente a manos de la estadounidense.

Anisimova, novena del ranking y oriunda de Nueva Jersey, llegaba a esta final con la motivación extra de redimirse tras la dura derrota sufrida en Wimbledon ante Iga Swiatek. Sin embargo, Sabalenka mostró mayor solidez desde el inicio: pese a ceder un quiebre en el primer set, reaccionó con autoridad para ganarlo 6-3, cometiendo apenas cuatro errores no forzados frente a los quince de su rival.

En el segundo parcial, la bielorrusa volvió a quebrar temprano y se mantuvo firme hasta llegar al 5-4 con opción de cerrar el duelo. Anisimova resistió y llevó el partido al ‘tie-break’, pero allí Sabalenka impuso su jerarquía: amplió a 20 su racha de desempates ganados de forma consecutiva y selló la victoria tras una hora y 34 minutos de juego.

Con 76 golpes ganadores y solo 15 errores no forzados, la número uno del mundo terminó por doblegar a una Anisimova irregular, que dejó escapar la oportunidad de su vida en una final muy especial por el contexto personal y deportivo.

Al borde de las lágrimas, Sabalenka reconoció que este triunfo le sabe doble tras las derrotas sufridas en otras finales este año. “Todas esas lecciones han valido la pena por este momento, ahora estoy sin palabras”, afirmó emocionada la tenista nacida en Minsk en 1998.

Con este éxito, Sabalenka confirma su supremacía en pista rápida, al haber disputado las seis últimas finales en la superficie y conquistar títulos tanto en Australia como en Nueva York. Además, se convierte en la primera jugadora en defender con éxito el título del US Open desde Serena Williams, quien lo hizo entre 2012 y 2014.

SV