Rommel Pacheco y Jahir Ocampo ganan bronce en Copa Mundial de Clavados

Jahir Ocampo & @Rommel_Pacheco performing in Wuhan! We love our Mexican pair! Go go go!

Follow the action live on #FINAtv: https://t.co/mVtzdOHaHk#FINA #DWC18 #diving pic.twitter.com/GuYRB24tkR

— FINA (@fina1908) 5 de junio de 2018