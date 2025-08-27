Gemelas Cueva, protagonistas del 2025 y con nuevos retos en el horizonte panamericano

Luego de concluir su participación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, la temporada de competencias ha concluido para Lía y Mía Cueva en este año. Las gemelas, quienes debutaron en un evento de fuerza mayor en abril pasado y rápidamente lograron consolidarse ganando medallas y posicionándose entre las mejores del mundo, reconocieron que este 2025 ha sido un año de crecimiento absoluto.

Sin embargo, en la capital paraguaya quedó una cuenta pendiente. Ninguna de las dos pudo ganar de manera individual la medalla de oro para obtener su lugar en los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Ambas aseguran que era su principal objetivo, pero pese a no haberlo conseguido, se sienten orgullosas de su desempeño y seguirán trabajando arduamente para conseguir el pase que les permita estar en la ciudad peruana.

“Fue algo difícil porque las estadounidenses que fueron a Asunción no fueron a la competencia que nos clasificó. Pero, estoy orgullosa de mi resultado porque me quedé a muy pocos puntos del primer lugar. Al final, la estadounidense que ganó oro tiene 22 años y fueron sus últimos Panamericanos Junior, por lo que estoy satisfecha”, dijo Mía.

“También me siento feliz de ese resultado. Yo creía que esa medalla de oro era para Mía, pero eso es lo que pasa, a veces. Tosas las competencias son difíciles, ninguna es fácil y cada una tiene su nivel. De todos modos, siempre tratamos de dar todo lo que sabemos hacer y aún queda tiempo para buscar el pase a Lima”, comentó Lía.

Para las hermanas, ser parte de la selección Jalisco es algo que las llena de orgullo, sobre todo por el apoyo que les brinda el CODE para perseguir sus sueños hasta poder materializarlos. Y, rumbo a Los Ángeles 2028, se encuentran más que motivadas para alcanzar el boleto olímpico.

“Me siento muy orgullosa de ser parte de Jalisco, porque los atletas jaliscienses siempre destacan y, en gran parte, es por la ayuda que nos da el CODE y pues todos aquí entrenamos muy duro siempre”, señaló Mía.

“De cara a los Juegos Olímpicos nos sentimos muy motivadas para seguir entrenando y trabajando para lograr ese sueño. Nuestro entrenador Iván y toda la gente del CODE nos impulsa para mantener las ganas de darlo todo. No solo queremos vencer a las chinas, queremos ganarles a todos, estadounidenses, australianas y cualquiera contra quien nos toque competir”, agregó Lía.

