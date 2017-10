Roger Federer anhela más títulos en la recta final del año

El tenista suizo Roger Federer anhela poder conseguir más títulos en lo que resta del año y ve en el Masters 1000 de Shanghái una oportunidad para conseguir su meta.

En una entrevista, el raquetista de 36 años dijo sentirse listo para afrontar el siguiente torneo: "me siento bien, aliviado porque en algún momento temí no poder jugar, pero ahora me siento mucho mejor que en la gira estadunidense, y especialmente respecto a Montreal", aseguró el número dos del mundo.

Al momento de ser cuestionado sobre lo que quiere lograr en los próximos meses, Federer fue contundente al decir que quiere cosechar más títulos: "Mi verdadera meta de aquí a final de temporada es ganar un par de torneos".

Por otro lado, el tenista suizo declaró que no está en sus planes pelear por el primer puesto del ranking, por lo que no tendrá que modificar su orden de juego y mucho menos después de la lesión que tuvo en Montreal.

Roger alabó el trabajo del tenista español Rafael Nadal, quien recientemente ganó el Abierto de China, pues está consciente de que es un duro rival sin importar el tipo de cancha donde se esté jugando, y dijo que le cayó por sorpresa verlo jugar en los torneos de Asia.

"Me ha sorprendido el que haya decidido jugar toda la gira asiática después del esfuerzo que puso al ganar el US Open. Esperaba que no acudiera a Beijing o incluso que faltara a toda la gira, pero eso es Nadal", concluyó Roger Federer.