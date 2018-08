Rodrigo Salinas afirma que Atlas le hizo doble contrato

El futbolista de Toluca Rodrigo Salinas, que militó en Atlas en el Clausura y Apertura 2016, afirma que los rojinegros le hicieron un doble contrato para obligarlo a aceptar los términos económicos del club.

"Si se acuerdan por lo mismo me separaron del plantel porque cuando yo llego tenía un contrato y al final me sacaron otro contrato que si no accedía a lo que ellos dijeran no iba a entrar en planes y no viajé a pretemproada", dijo Salinas a la cadena ESPN.

La Liga MX emitió hoy un comunicado previniendo a sus afiliados sobre los dobles contratos, luego de que Guillermo Vázquez, ahora extécnico de Veracruz, afirmara que trabajó sin contrato para los escualos.

Salinas dio su versión sobre el proceder del club rojinegro.

"Me separaron, no viajé hasta que yo tenía que aceptar lo que ellos dijeran, bajarme el sueldo sin razón alguna. Creo que apretaron hasta que tuve que ceder para estar con el equipo", dijo.

El defensa de los Diablos afirmó estar contento por haber concluido su fase con Atlas.

"Lo dejé atrás (a Atlas), ésta (Toluca) es una institución impecable, de las seis en las que he estado es la mejor".

Atlas no ha emitido hasta el momento una postura sobre las declaraciones de su exjugador.

