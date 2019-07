Roberto Díaz se desploma y Vegas toma la cima

Concluyó la segunda ronda del John Deere Classic en el campo de TPC Deere Run en Silvis, Illinois, en la que el venezolano Jhonattan Vegas registró la mejor ronda del día con un nueve abajo de par, con lo que iniciará el fin de semana con un golpe de ventaja sobre el estadounidense Andrew Landry, esto en busca de la cuarta victoria de su carrera.

Desafortunadamente para la representación mexicana no fue un buen día al no lograr aprovechar las oportunidades que el campo ofrecía. El mejor tricolor hasta el momento es Roberto Díaz, quien iniciaba el segundo día de juego como único líder del certamen, sin embargo no logró continuar con su buen golf. El veracruzano embocó tres birdies, tres bogeys y un doble-bogey el cual para terminar su recorrido con 73 golpes, dos sobre el par de campo y caer empatado hasta el puesto 25.

Tanto Carlos Ortiz como José de Jesús Rodríguez no verán acción durante el fin de semana al quedar fuera del corte de jugadores. Desafortunadamente para el tapatío un mal cierre de ronda en el que embocó cuatro bogeys en sus últimos cinco hoyos lo dejó fuera de competencia.

Por su parte el “Camarón” Rodríguez igualó su primera ronda con otro recorrido en par de campo, 71 golpes, en un día en el cual necesitaba terminar en números rojos para seguir con las esperanzas de continuar con la actividad el resto de la semana.