Rival mandatorio del Canelo Álvarez respondió así a la negativa del mexicano

¿Le dio miedo al "Canelo"? William Scull, retador mandatorio del boxeador tapatío seleccionado por la Federación Internacional de Boxeo (FIB), indicó en entrevista que le gustaría medirse ante el mexicano, aunque entiende las razones por las cuales el "Canelo" se esté negando a pelear con él.

De acuerdo con medios internacionales, el "Canelo" se encontraría considerando renunciar al cinturón de la FIB debido a que no quiere pelear contra el cubano William Scull, ni tampoco perder el cinturón. Hasta el momento Scull ostenta un récord de 22 victorias y ninguna derrota.

"No sé... Es un punto bastante complicado el tema de negociaciones para Saúl. (...) Soy un boxeador que domina bien las tres distancias, así que esa es una de las cosas que pudo haber pensado (Canelo Álvarez), que no soy el típico boxeador", dijo el cubano.

Otro punto que Scull recalcó es que quizá el "Canelo" no quiere enfrentarse a alguien que aún no es "tan famoso".

"Capaz que este no fue el momento y Canelo dijo 'vamos a dejar al cubano ahora que no es muy conocido, vamos a ver si llega a ser campeón mundial, si llega a ser campeón mundial vamos a unificar’. Es una de las cosas que pienso yo y a lo mejor para mí, como negocio, es buenísimo. Quedar campeón mundial y después unificar con Canelo, así hago historia diferente. "La verdad me gustaría hacer una pelea ahora, no se dio ahora, capaz que se pueda dar en unos años más adelante", finalizó.

Si el "Canelo" llegara a ignorar a la FIB, William Scull podría combatir contra Vladimir Shishkin.

FS