Ricky Álvarez es duda con Atlas para enfrentar a Monarcas

Aunque lograron un triunfo el pasado viernes ante FC Juárez que significó oxígeno puro en cuanto al tema de cocientes y esos tres puntos hacen que se haya despegado un poco más de Chivas y mantenga su distancia con Querétaro, en el Atlas no todo es miel sobre hojuelas. El mediocampista argentino, Ricardo Álvarez está en duda para hacer el viaje a Morelia y enfrentar a Monarcas el viernes, en el arranque de la Fecha 2 del Apertura 2019.

Aunque no existe una versión oficial por parte del departamento médico de los Zorros, Álvarez tiene tres días sin poder entrenar al parejo de sus compañeros y por el contrario, lo hace en solitario en el gimnasio de las instalaciones de La Madriguera, haciendo trabajos diferenciados, pero luego pasa a cancha, para no perder el ritmo que ya había tomado tras su fuerte lesión. Incluso el sudamericano no pudo terminar el partido del pasado viernes ante Bravos y tuvo que salir al medio tiempo, para dejarle su lugar a Edson Álvarez.

Por otro lado, el volante colombiano Mauricio Cuero no ha sido registrado ante la Liga MX, por lo que hoy en día Atlas tiene a 11 futbolistas no nacidos en México en su plantel. Cuero se resintió de una lesión durante su etapa de pretemporada en el entrenamiento en el Club Atlas Colomos y es fecha en que no ha sido debidamente registrado ante las instancias competentes.



RR