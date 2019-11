Rickie Fowler causa baja por enfermedad

El estadounidense Rickie Fowler canceló de última hora su participación en la decimotercera edición del Mayakoba Golf Classic, debido a una afección intestinal.

El jugador más carismático del PGA Tour explicó que “me enfermé de una bacteria intestinal. Estoy tomando el medicamento que me recetó el doctor, pero aún no me recupero. Como resultado, no estoy preparado para competir la siguiente semana”.

Con la salida de Fowler, destacan en la lista de participantes los integrantes del equipo internacional para la próxima Presidents Cup: el mexicano Abraham Ancer, el chileno Joaquín Niemann, el australiano Jason Day, otrora número uno del mundo, y el taiwanés Cheng-tsung Pan.

Por el equipo estadounidense que competirá dentro de tres semanas en el duelo contra el equipo Resto del Mundo, en Mayakoba estarán Matt Kuchar, campeón defensor del certamen quintanarroense, Tony Finau y el vicecapitán Zach Johnson.

Además, por México también estarán Carlos Ortiz, Kristoffer Ventura, Álvaro Ortiz, José de Jesús Rodríguez, Roberto Díaz y Sebastián Vázquez, quienes también estarán en el centro de atención de los aficionados tricolores.

También competirán los argentinos Fabián Gómez, Emiliano Grillo y Nelson Ledesma, así como el colombiano Sebastián Muñoz, el venezolano Jhonattan Vegas y el puertorriqueño Rafael Campos.