Ricardo Rayas se ocupa de errores defensivos en Leones Negros

El técnico de los Leones Negros, Ricardo Rayas, invierte mucho tiempo al análisis de sus partidos amistosos en la pretemporada, para detectar los errores que se cometan en lo grupal, por líneas o de manera muy particular, en elementos que muchas de las ocasiones ve, entran desconcentrados a los cotejos.

"Se han dado mejorías, pero la verdad es que hemos cometido errores muy puntuales que se pueden convertir en goles en contra, acá lo importante es ir haciendo que ganar se convierta en un hábito. Reviso siempre los videos, hemos cometido errores que estamos corrigiendo, porque varios de ellos vienen precedidos de desconcentraciones, de no entrar bien al partido".

Esto le ocupa mucho al estratega, porque cualquier falla que se dé en los cotejos oficiales, los rivales no perdonan y al final, pueden costar puntos que los meterán en problemas para alcanzar el objetivo primario, calificar a la Liguilla.

"No podemos regalar en el torneo regular mucho tiempo, nos cobran factura. El equipo tiene reacción, tengo elementos de calidad, pero es una parte que me ocupa, estoy corriendo para no tener tantos problemas en el desarrollo del campeonato".

Tranquilo no está Rayas, le gusta que sus conjuntos estén con excelente lectura de encuentro, que siempre estén peleando en todos los sectores del campo, que sean inteligentes para meterle hielo a las acciones cuando sea necesario y falta mucho trabajo todavía para lograr lo que pretende.

"Estoy inquieto porque hay muchos detalles que debemos mejorar, espero que logremos atender esa parte y podamos iniciar nuestra participación de la mejor manera. Tendremos una semana previa al torneo sin partido, lo cual estaba programado y al ser menos equipos en la división, seremos menos equipos".

