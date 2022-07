La salida de Ricardo Gareca de la Selección de Perú es inminente. El estratega argentino no habría alcanzado un acuerdo para renovar su contrato con el combinado inca y en las próximas horas se haría oficial su adiós al banquillo en el que estuvo durante 7 años.

Por lo conseguido con la Selección peruana, al "Tigre" Gareca no le harán falta ofertas y aunque el Apertura 2022 apenas dio comienzo hace un par de semanas ya en el pasado ha sido relacionado con algunos equipos de la Liga MX y no se descarta su arribo a México considerando algunos escenarios.

¿Qué equipos podrían interesarse por Gareca?

Club América

Si bien es cierto que la directiva le dio un voto de confianza a Fernando Ortiz, la presión en las Águilas del América es el pan de cada día. Con la sombra de un entrenador de mayor experiencia y renombre internacional, encadenar una serie de malos resultados podrían generar que los altos mandos de Coapa consideren traer al "Tigre" Gareca a la Liga MX.

Chivas

Mismo caso que en el América. Ricardo Cadena asumió el banquillo de Chivas como interino tras la salida de Marcelo Michel Leaño. Una serie de resultados positivos lo llevaron a continuar para el Apertura 2022 ya como entrenador del Rebaño.

No obstante, no ha tenido el mejor de los inicios del torneo, siendo Chivas el único equipo que no ha marcado gol pese a disputar dos partidos ante rivales de menor nivel y ambos en el Estadio Akron. De no mejorar la situación, en el Rebaño podrían replantearse el futuro de Cadena y Ricardo Gareca siempre será una opción de lujo para cualquier equipo.

Tigres

La situación de Miguel Herrera al frente de los Tigres es un tanto peculiar. Los resultados no han sido un total fracaso, pero dentro del vestidor empieza a haber algunos problemas de indisciplina.

Parece un caso utópico, pero Tigres se ha acostumbrado a dar golpes sobre la mesa cuando de fichajes se trata y con Ricardo Gareca lo lograrían.

Rayados de Monterrey

Los Rayados se han acostumbrado a tener plantillas repletas de jugadores de alta calidad. Desgraciadamente también se han acostumbrado a ver un desfile de entrenadores que no logran dar con la tecla.

De momento, Víctor Manuel Vucetich se encuentra al frente de La Pandilla, pero ha estado lejos de convencer el nivel futbolístico de sus dirigidos. Con Ricardo Gareca sin equipo y el poder adquisitivo de Rayados, la presión en la Sultana del Norte podría aumentar considerablemente si se cae en un bache de resultados.

