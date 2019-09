Ricardo Ferretti no considera ''molera'' la Leagues Cup

Autor intelectual de ese término con el que ya se conoce a cualquier partido o evento que no parece tener importancia o cierto nivel, Ricardo Ferretti no considera "molera" a la Leagues Cup, al menos no en el discurso.

El director técnico de los Tigres adelanta que pondrá a su mejor equipo disponible para la final de este miércoles contra el Cruz Azul en Estados Unidos, porque este torneo parece sí importarle. "Siempre es agradable para cualquier institución llegar a una final y naturalmente, tanto Cruz Azul como nosotros, hicimos los méritos para estar aquí", presume el "Tuca".

"Cuando se llega a una final, la intención siempre es buscar coronarnos. Traigo a todo el plantel y voy a escoger el 11 que, dentro del pensamiento del cuerpo técnico, sea el mejor para enfrentar al Cruz Azul", refiere.

Por lo que puede anticiparse que futbolistas como André-Pierre Gignac, Nahuel Guzmán, Eduardo Vargas y Guido Pizarro estarán el miércoles sobre el campo del estadio Sam Boyd. Los Tigres van con todo por su primer torneo internacional.

OF