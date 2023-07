Mal y de malas con el Cruz Azul, pues este día Ricardo Ferretti explotó en conferencia de prensa. Luego de que fuera cuestionado sobre su supuesta ausencia en los entrenamientos del Cruz Azul, el técnico de “La Máquina” pidió que no se le difame, o que en dado caso se comprueben las acusaciones.

“Difamarme no lo acepto, ¿me entendiste? Y si no puedes comprobar yo me quedo con la boca callada, porque soy hombre y si digo algo a alguien, o si me dicen, yo voy y digo ‘él dijo’, punto”.

“Yo no soy chismoso, yo soy hombre y como hombre me tengo que hacer respetar. Y no te permito lo que tú andas diciendo si no lo puedes comprobar. Eres un mentiroso y me estás difamando, y no te lo permito”, comentó el “Tuca”.

Ahora mismo Cruz Azul pasa por un momento complicado, pues con tres derrotas a cuestas en este inicio de torneo, son el único equipo que no ha podido sumar cuando menos un punto en el Apertura 2023 del futbol mexicano.

Hasta ahora los cementeros han caído en contra de Atlas, Toluca y Xolos de Tijuana, partidos en donde el cuadro capitalino apenas ha conseguido un gol a favor.

