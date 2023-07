A pesar de que la Leagues Cup tuvo su primera aparición en 2019, apenas para este año contará como torneo oficial y el ganador de la campaña podrá presumir un título más en sus palmareses; los 29 equipos de la MLS y los 18 clubes de la Liga MX se enfrascarán en esta competición que tendrá duración del 21 de julio al 19 de agosto para demostrar quién es el mejor de la zona.

Se pusieron en pausa las ligas locales, para dar paso a este torneo novedoso que cuenta con un formato similar del Mundial, al contar con una fase de grupos que será seguida por una ronda de eliminatorias. Durante poco menos de un mes se jugarán 77 partidos en estadios de Estados Unidos y Canadá.

Al concluir la jornada 3 de la Liga MX, ésta se detuvo para que regrese hasta el viernes 25 de agosto con la jornada 6 disputándose el Puebla vs Tijuana, los juegos de las fechas 4 y 5 se reacomodarán conforme avance el semestre.

¿Qué beneficios tiene la Leagues Cup?

Los dos equipos que lleguen a la gran final de la competencia tendrán pase directo a la Liga de Campeones de Concacaf; pero el que se proclame campeón se instalará automáticamente en los octavos de final de dicho torneo. Asimismo, el conjunto que termine como tercer lugar también será acreedor de un boleto.

¿Cuándo empieza la Leagues Cup y cuándo debutan los conjuntos tapatíos?

Este viernes 21 de julio comenzará la edición 2023 con el partido inaugural entre Orlando City vs Houston Dynamo. Así como también tendrán actividad este día los clubes de Cruz Azul vs Inter de Miami (donde podremos ver el debut de Lionel Messi con el equipo de Florida), Austin FC vs Mazatlán, FC Dallas vs Charlotte FC y el León vs Vancouver Whitecaps.

Las dos escuadras de Jalisco tendrán su debut algunos días después, primera lo hará Chivas el 27 de julio contra el FC Cincinnati. Mientras que, Atlas se medirá ante el Toronto FC para emprender su camino el domingo 30 del mismo mes.

Supremacía de mexicanos sobre los equipos de la MLS

En las dos anteriores ediciones de la Leagues Cup han sido únicamente equipos mexicanos que han logrado coronarse en el certamen. Cruz Azul se estrenó como campeón en 2019 al enfrentarse contra Tigres; posteriormente, en el 2021, León hizo lo suyo cuando se impuso ante el Seattle Sounders.

¿Cómo se están conformados los grupos de la Leagues Cup 2023?

Son un total de 15 grupos compuestos de tres clubes y se dividieron por regiones, los otros dos equipos que faltan son LAFC y Pachuca quienes se clasificaron directamente a los dieciseisavos por resultar campeones de sus respectivas ligas en el 2022, los Tuzos fueron elegidos por encima de Atlas que también se coronó en dicho año por haber hecho más puntos en todo el año futbolístico.

Cabe constatar que los dos mejores equipos de cada grupo serán los que pasen a las rondas de eliminatorias.

Oeste



• Oeste 1: Tigres UANL, Portland Timbers, San Jose Earthquakes

• Oeste 2: Monterrey, Real Salt Lake, Seattle Sounders FC

• Oeste 3: LA Galaxy, Club León, Vancouver Whitecaps FC

Central

• Central 1: América, Columbus Crew, St. Louis City SC

• Central 2: Puebla, Minnesota United FC, Chicago Fire FC

• Central 3: Chivas Guadalajara, FC Cincinnati, Sporting Kansas City

• Central 4: Nashville SC, Toluca, Colorado Rapids

Sur

• Sur 1: Austin FC, Mazatlán FC, FC Juárez

• Sur 2: Santos Laguna, Orlando City SC, Houston Dynamo FC

• Sur 3: Cruz Azul, Inter Miami CF, Atlanta United

• Sur 4: FC Dallas, Necaxa, Charlotte FC

Este

• Este 1: Philadelphia Union, Club Tijuana, Querétaro

• Este 2: CF Montréal, Pumas, D.C. United

• Este 3: New York City FC, Atlas, Toronto FC

• Este 4: New York Red Bulls, Atlético de San Luis, New England Revolution

¿Dónde poder ver la Leagues Cup?

Si no quieres perderte de todos los 77 partidos del torneo, tendrás que adquirir el Apple TV y una suscripción a través de este medio a la MLS Season Pass. Pero, en México los canales oficiales serán Canal 5 y TUDN, también VIX contará con algunos duelos a través de su servicio de streaming para que se puedan sintonizar