Presentan la edición 2025 del GDL Open AKRON

Este miércoles se realizó la presentación oficial del GDL Open AKRON WTA 500, el evento de tenis más importante de la Perla Tapatía. Del 8 al 14 de septiembre, la ciudad tendrá la dicha de reunir a varias de las mejores exponentes del deporte blanco, destacándose la participación de Emma Navarro, onceava mejor del mundo, y de Magdalena Frech, actual monarca en el territorio jalisciense.

Con gran entusiasmo y ambición, la edición del GDL Open 2025 se presentó ante los ojos del mundo en conferencia de prensa, en la que se dieron los pormenores más importantes de cara a vivir días llenos de intensidad con partidos que prometen estremecer a cada uno de los aficionados que se den cita en el Complejo Panamericano de Tenis.

Gustavo Santoscoy García, director del GDL Open, dio a conocer la lista de jugadoras que se tienen confirmadas, hasta el momento. Además, del programa que se tendrá en la competencia, ya que, si bien el torneo inicia de manera oficial el lunes 8, dos días antes se llevarán a cabo las clasificaciones de jugadoras que buscarán su lugar en el cuadro principal.

“Sobre las jugadoras confirmadas que tenemos para esta edición, está Emma Navarro, jugadora americana que fue campeona del WTA 500 en Mérida. También tenemos a Elise Mertens, quien tiene más de 10 títulos de la WTA, estuvo aquí en Guadalajara con nosotros en las WTA Finals en 2021. Tenemos a Leila Fernández, jugadora canadiense, joven y con mucha proyección, finalista del US Open hace aproximadamente cuatro años y regresa nuestra campeona polaca Magdalena Frey, que estuvo en nuestro torneo el año pasado.”

“Respecto al programa, iniciamos el sábado 6 y domingo 7 de septiembre con la clasificación. El lunes comenzamos con la primera ronda de 32 jugadoras, así como la ceremonia de inauguración. El martes seguimos con la la ronda de 32. El miércoles y el jueves se celebra la ronda de 16 jugadoras. El viernes empiezan los cuartos de final. El sábado tenemos las semifinales. Y el domingo 14 cerramos con la gran final en punto de las 17:30 horas locales”, explicó Santoscoy.

En el evento de presentación también se contó con la distinguida presencia de Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan, quien adelantó que en esta edición habrá un pabellón en el tendrá experiencias que se podrán vivir en el Mundial del próximo año.

“Quiero decirles que me siento muy orgulloso porque cada día crece, crece y crece más el GDL Open y su organización cada día es más perfecta. En esta ocasión, habrá un pabellón donde la gente vivirá experiencias de lo que viene del mundial. Es un pabellón que muy amablemente nos lo destinó Gustavo porque también él es un gran promotor, no solamente del tenis, es todo el deporte en general.”

Mientras, que Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara, destacó la importancia de estos eventos que proyectan a las metrópolis jaliscienses a nivel internacional.

“Por algunos días con el pretexto de GDL Open en su categoría 500, vamos a estar a los ojos del mundo, Zapopan, Guadalajara y Jalisco en general estarán ahí. Todo esto, viene a consolidar a Guadalajara y cuando hablo de Guadalajara hablo de toda el área metropolitana, como la capital del deporte en nuestro país, en todos los sentidos".

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

Los boletos para poder ser testigo de esta competencia sinigual ya están a la venta a través de la plataforma de Boleto Móvil y los precios rondan desde los 400 a los 1,950 pesos.

SV