Dramatismo hasta el último aliento. Cuando parecía que los Charros de Jalisco festejarían en patio ajeno el boleto a la serie final de la Zona Norte, el relevo no respondió como se esperaba y terminaron tendidos en el diamante al caer 6-4 frente a los Algodoneros de Unión Laguna en el Estadio de la Revolución en Torreón, Coahuila.

Pero más allá de las fallas desde la lomita por parte de los relevistas de los caporales, también el bateo oportuno por parte de los Algodoneros apareció a la hora buena. Con esto, y luego de seis intensos duelos de pelota, la serie de zona está igualada a tres juegos por bando y todo se definirá en un séptimo juego, el cual se disputará este viernes en punto de las 19:30 horas.

Cuando se disputaba el sexto rollo y los Charros tenían ventaja de dos carreras en la pizarra, el lanzamiento de Andrew Pérez y con un roletazo que se voló la barda por parte de Brian O'Grady y que se llevó a Jonathan Schoop igualaron las acciones, desatando la alegría en el Estadio de la Revolución que registró una gran entrada de aficionados al “Rey de los Deportes”.

Y cuando parecía que las acciones llevarían a un extra inning que pondría las acciones mucho más intensas y color de hormiga, apareció Hendrik Clementina para batear de manera profunda, logrando un jonrón productor de dos carreras, llevando al plato a Jonathan Villar, para que le diera la victoria a los Algodoneros, haciendo sucumbir a Trevor Clifton, cerrador de los Charros que en esta ocasión no pudo cumplir con su cometido y tuvo que cargar con el descalabro.

Y es que ni Luis Iván Rodríguez, ni Andrew Pérez, Rafael Córdoba, Stephen Gonsalves y el mencionado Trevor Clifton tuvieron la calma para cerrar un duelo que tenían en la bolsa y ahora, los dirigidos por Benjamín Gil tendrán que disputar un séptimo y definitivo duelo para saber si avanzan o no.

El ganador del séptimo juego, tendrá que vérselas con los Sultanes de Monterrey, que ya espera rival en la Final de la Zona Norte. Un rival al cual los Charros de Jalisco ya vencieron en esta etapa de Playoffs.

