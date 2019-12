Reinado fugaz de Andy Ruiz

Poco más de seis meses le duró el reinado de los pesos Completos a Andy Ruiz Jr. El británico Antonhy Joshua se vengó de la derrota sufrida ante el mexicano en el mes de junio y lo derrotó por decisión unánime ayer en las afueras de Riad, Arabia Saudita, para recuperar el trono del boxeo mundial.

Si el pasado 1 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York el púgil tricolor sorprendió con su poderosa pegada a Joshua, con un nocaut en el séptimo asalto que supuso la única derrota en la carrera del británico, éste se presentó ayer con cuatro kilos menos, lo que le hizo ganar en velocidad de manos, aunque siempre manteniendo la vigilancia sobre Ruiz, mucho menos musculoso pero con dinamita en los puños.

Disminuido por un corte en la ceja en el primer asalto, Ruiz, quien sumó siete kilos más a su oronda figura con respecto a hace medio año (pesando 128.36 kilos), no perdió la cara en ningún momento al combate, confiado en sorprender de nuevo al británico con alguna poderosa combinación de golpes.

Pese a aguantar los 12 asaltos, la decisión unánime de los jueces no dejó lugar a dudas respecto al desenlace del llamado “Combate de las Dunas”: dos dieron vencedor al británico por 118-110 y el tercero aumentó la diferencia a 119-109.

Con esta victoria, la número 23 del púgil británico de 30 años (21 por nocaut), Joshua recupera los cinturones de campeón del mundo de peso Completo de tres de las cuatro organizaciones del boxeo actual (la Federación Internacional, la Organización Mundial y la Asociación Mundial).

Quince mil personas llenaron el pabellón construido en Diriyah, como parte de la política de diplomacia deportiva iniciada por el príncipe heredero, Mohamed ben Salmán.

Para llevarse el combate más esperado del año a su país, Riad invirtió más de 100 millones de dólares: 60 para Joshua, 40 para la promotora Matchroom y nueve para Ruiz.

Además del boxeo, Arabia Saudita acaba de organizar un Gran Premio de Fórmula E y próximamente celebrará una exhibición de tenis (12-14 diciembre), el rally Dakar 2020 (5-17 enero) y la Supercopa de España de futbol.

Tres meses de fiesta le cobran factura

Maltratado. Andy sufrió un corte en la ceja desde el primer round. AFP

Aunque recién terminada la pelea Andy Ruiz se sinceró y dijo que no se preparó como debía hacerlo, esperó hasta más tarde para detallar a qué se refería con esa declaración.

En la conferencia de prensa que ofreció más tarde, el mexicano optó por la honestidad y aceptó que la fiesta fue, en gran medida, culpable del resultado de ayer.

“Empezamos muy tarde. No quiero decir que los tres meses de fiesta y estar celebrando no me afectaron, porque es verdad que lo hicieron”, reconoció el púgil, quien además se disculpó con su entrenador, Manny Robles, y con su padre, con quienes, dijo, charló después de su derrota con Anthony Joshua.

El mexicano se dijo feliz de haber aprendido su lección. “Qué mejor que haberlo hecho ahora que todavía soy joven; esto es sólo el comienzo para mí y vienen muchas peleas”, apuntó.

Al ser cuestionado sobre lo que planea hacer diferente para un tercer duelo, Andy Ruiz prometió “escuchar a mi entrenador y a mi papá; estar más concentrado en la pelea, entrenar más duro y tomarlo con mayor seriedad”, al tiempo que confesó su deseo de volver a pelear en Arabia Saudita, donde espera reivindicar su imagen.

El pugilista mexicano agradeció el apoyo que le brindó la gente y espera que se complete la trilogía con Joshua. “Hagamos la tercera pelea, voy a llegar en la mejor condición física de mi vida”, sentenció.

Agencias