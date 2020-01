Regreso de ''Chicharito'' a Chivas sería por cariño a la camiseta: Amaury

Para que Javier Hernández regrese al Rebaño tendrá que hacerlo por amor a la camiseta.

Amaury Vergara, mandamás en Chivas, aclaró que desea cumplir el sueño que tuvo su padre de ver al ''Chicharito'' vestido de rojiblanco otra vez, pero siempre y cuando le deje un beneficio al equipo y sobre todo, que tenga las ganas de estar en la institución y demuestre el amor por vestir la rojiblanca, y no sólo él, sino todo ''europeo'' que quiera llegar al Rebaño.

''Buscaré siempre el escenario donde podamos traer a 'Chícharo' en las condiciones que sean justas para ambos y que sea viable, y yo espero que sea viable. Algo que yo tengo que trabajar de aquí a que llegue ese momento es que a un jugador como 'Chícharo', en este momento estamos hablando de Javier, pero puede ser otro jugador, sea tan atractivo venir a Chivas, que sea tanto el cariño que le pueda tener el equipo, que para ellos no es pregunta, (que digan) quiero terminar mi carrera en Chivas'', platicó el directivo en entrevista para EL INFORMADOR.

Vergara Zatarain se adapta a los nuevos tiempos y reconoce que los mexicanos están pasando a otras Ligas después de su estancia en Europa, por lo que su deber es diagnosticar qué le puede aportar a Chivas un posible refuerzo que ha militado en el extranjero sobre lo que puede escoger en casa.

''Esa es la responsabilidad de Chivas, buscar a los mejores mexicanos en el mundo'', confesó el directivo.

''Estamos viviendo una generación de jugadores que está teniendo las tres experiencias: jugar en su país, en Europa y luego en una Liga importante como la MLS y luego poder volver a casa y aportar lo que eso implica. Es un factor importante a considerar para decir sí es importante buscar que alguno de estos jugadores esté por lo que pueden traer, pero tampoco me parece esencial, yo creo que un equipo puede estar sin tener esos refuerzos, buscar hacia dentro de su cantera o de su propia Liga, y si existe este perfil de este jugador que pudiera venir del extranjero en otra etapa de su carrera pues qué bueno y si no la hay también no pasa nada''.

Antes de su llegada al Galaxy, Amaury confesó que en varios periodos tuvieron acercamiento con Javier Hernández, pero que el jugador les dijo no tener intenciones de regresar a México, aunque siempre dejando las puertas abiertas. La búsqueda de mexicanos en el extranjero seguirá siendo una obligación de Chivas, en esta gestión de Vergara Zatarain.

