Estrella de Hollywood

Después de casi una década en el fútbol europeo, Javier Hernández se muda a Estados Unidos.

“Chicharito”, goleador histórico del Tri, cerró ayer su fichaje con el Galaxy de Los Ángeles de la MLS.

Se trata de la adquisición más importante del Galaxy desde el arribo de David Beckham hace más de una década, desde el punto de vista mediático, y el delantero de 31 años desembarca en el equipo más laureado de la Liga y en una ciudad con una numerosa comunidad mexicana.

En un video difundido por el Galaxy, Hernández dijo que la oferta de los cinco veces campeones de la MLS le sedujo por la oportunidad de tener más minutos en la cancha y de ser foco de atención en la Liga.

“Este proyecto me atrajo muchísimo”, dijo Hernández, cuyo primer entrenamiento con su nuevo club será mañana. “Me ofrece muchísima confianza. Ellos ven el valor que tengo yo dentro y fuera de las canchas para ayudar a este equipo a conseguir cosas importantes”. También insistió que no se retirará en la MLS.

Hernández llega tras un breve paso con el Sevilla. Apenas disputó 15 partidos esta temporada con el club español, que lo adquirió del West Ham inglés al cierre del mercado de pases en agosto.

Su arribo es además un nuevo impulso para la MLS en sus esfuerzos de competir con la Liga MX.

“Javier ha marcado goles en las mejores Ligas del mundo y ha sido el jugador más exitoso de su país en la última década”, dijo Dennis te Kloese, gerente general del Galaxy. “Creemos que puede ser uno de los mejores atacantes de la MLS y ayudará a nuestro equipo en diferentes maneras”.

En el Galaxy, el equipo que dirige el técnico argentino Guillermo Barros Schelotto, Hernández reemplazará en el ataque al delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, quien firmó con el Milan a inicio de este mes tras dos temporadas en la que fue el referente goleador.

"Aunque digan que es la Liga en la que me voy a retirar (la MLS) y que vengo nada más a divertirme, están completamente equivocados”

-“Chicharito”

En Europa se habla más de la MLS que de la Liga MX

Javier Hernández señaló que a la Liga MX le está costando admitir que la MLS está cerca de igualarle, aunado a que cuenta con una mayor exposición.

“En México no quieren aceptar que la MLS se está acercando. He estado 10 años fuera de la Liga MX, ahora será mi primera vez para la MLS, así que no puedo decir exactamente cómo es el nivel, pero por lo que veo desde fuera, la exposición de la MLS en el mundo no es la misma que la de la Liga MX”, declaró. “Hablando de la Liga MX, no quieren darse cuenta de eso, no quieren aprender de cosas que la MLS está haciendo bien”, declaró.

Indicó que jugadores con los que ha compartido vestidor le han dejado en claro que tienen un mayor conocimiento de lo que ocurre en Estados Unidos que de lo que pasa en México.

“Lo sé porque mis compañeros en todos los países que he jugado tienen más conocimiento de la MLS que de la Liga MX. Las dos Ligas están mejorando pero creo que la MLS está mejorando a pasos más grandes”, estableció.

El mexicano será la gran estrella del equipo angelino. TWITTER/@LAGalaxy_Es

CIFRA

10 campañas las que Hernández pasó en el futbol europeo; emigró en la 2010-2011 al ManU

5 clubes para los que jugó en Europa: ManU, Real Madrid, Leverkusen, West Ham y Sevilla

127 goles anotados en todas las competencias oficiales en Europa que disputó Hernández

