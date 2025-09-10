Realizan ceremonia de premiación del serial taurino 'Arre y Olé'

Este miércoles 10 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia de premiación del Primer Serial Taurino "Arre y Olé" en las instalaciones del Lienzo Zermeño, encabezado por la Asociación "Jalisco por su Cultura y Tradiciones" A.C.

En el evento se entregaron reconocimientos a quienes formaron parte del serial, donde se representaron las raíces de la charrería y la tauromaquia.

Leonardo Delgadillo, presidente de la Asociación "Jalisco por su Cultura y Tradiciones", agradeció a los que hicieron posible esta celebración, misma que esperan poder repetir el próximo año.

“Agradecerles de verdad a cada uno de ustedes, a todas las personas que nos hicieron el favor de venir, de pagar su boleto, de traer niños, su esposa, sus nietos. Fue un evento de verdad donde quedamos muy contentos, esperando, pues, no sé, planear lo que se pueda repetir el próximo año. Fue algo de verdad, digo, que se hizo entre amigos y que creo que resultó bien, resultó de la mejor manera”, señaló.

Cristóbal Arenas "El Maletilla" fue reconocido como el novillero triunfador, por lo que estará en uno de los carteles de las novilladas en la próxima temporada de la plaza de toros Nuevo Progreso de Guadalajara.

El joven aseguró que el serial taurino fue una gran oportunidad ante el momento tan complicado que viven los novilleros por la falta de festejos en México.

“Estoy muy contento, creo que personalmente habían sido tiempos complicados para mí. Creo que hoy los novilleros vivimos un panorama complicado, por la falta de festejos, la falta de oportunidades y, pues, la organización de este certamen, la verdad, para mí fue todo. Fue un volver a empezar y, pues, agradezco a todos, de corazón, dar la enhorabuena por el éxito que ha tenido este certamen y, pues, muy contento de ser el ganador de la primera edición”, concluyó.

Otros elementos que fueron reconocidos fueron: David Vázquez (mejor puyazo), Fermín Quiroz (mejor brega), Jesús Martínez Muñoz (mejor par de banderillas), junto a Pablo Leopoldo Martín del Campo y Pablo Moreno Valenzuela “El Siete” con los mejores novillos.

Cristóbal Arenas “El Maletilla”. ESPECIAL.

SV