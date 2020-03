Real Madrid y Barcelona, defensivamente ya no son fuertes: Rafa Márquez

Jugar un clásico español es una bendición, un privilegio del que Rafael Márquez, ex del Barcelona, se siente orgulloso, aunque en la actualidad critica las defensivas de los merengues y blaugrana.

“No pasan por el mejor momento ambos, puede pasar cualquier cosa en este clásico”

"Obviamente que afortunado por haberlo vivido, jugué varios clásicos y cada uno fue distinto. También es diferente porque sabes de la pasión en México por ambos equipos, eso me hacía disfrutarlos y a comprometerme a sacar un buen papel en esos momentos", dijo el ex futbolista.

Quien fuera defensa central con los blaugrana describió el choque del Barcelona con el Real Madrid como "el clásico más visto y de la mejor liga del mundo (Liga Española), se vive distinto, obviamente la rivalidad cuenta mucho, es un partido aparte de los demás".

También, el ex seleccionado nacional recordó la presión que se vive en el estadio Santiago Bernabéu.

"Estar en casa del rival lo hace más atractivo, con más presión, más difícil, en los últimos clásicos el barsa ha tenido ventaja, ha salido victorioso de ahí y lo hace tener un sabor más especial", presumió.

Cabe resaltar que el Real Madrid, la última vez que defendió con triunfo su localía ante el Barcelona, fue en octubre de 2014, con un 3-1 y justo cuando los culés estrenaban el tridente "MSN" (Messi, Suárez y Neymar).

Ahora, pese a que ambos gigantes dominan la cima de LaLiga, no han podido evitar las irregularidades en la temporada 2019-20.

"Han sido un poco irregular, no son tan contundentes como nos tienen acostumbrados, no tan fuertes defensivamente, no pasan por el mejor momento ambos, puede pasar cualquier cosa en este clásico, se juega de distinta manera y seguro que será un espectáculo para todos", concluyó Márquez, quien defendió la camiseta blaugrana de 2003 a 2010.

AC