Rafa Márquez confía en el Tricolor del Preolímpico

Tras darse a conocer que la Selección Mexicana arrancará el Preolímpico en el Grupo A frente a rivales de altura como Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana, el cinco veces mundialista del conjunto Tricolor, Rafael Márquez, comentó que el representativo nacional deberá superar a cualquier rival para poder conseguir un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y mencionó que el actual cuerpo técnico del equipo mexicano tiene la capacidad para lograrlo y llevar a buen puerto a los futbolistas.

''Yo creo que para pasar a tener un boleto para las Olimpiadas tienen que pasar por encima de todos, y qué mejor que se dé en la Primera Fase, y a lo mejor ya se tienen que topar nuevamente con Estados Unidos o Costa Rica hasta la Final. Así que esperemos que no tengan ningún problema para poder conseguir ese boleto (…). La verdad es que en México siempre ha habido mucho talento, y creo que también hay un buen cuerpo técnico, sobre todo en la cabeza de Martino, quien también está apoyando a esa selección y esperando que ellos el día de mañana sean la base de nuestra selección''.

De acuerdo con lo reglamentado, de las ocho selecciones que participarán en el Preolímpico de Guadalajara 2020, las cuales estarán divididas en dos grupos de cuatro equipos, solamente las dos finalistas se harán acreedoras a un boleto para la justa olímpica.

No hay prisa por volver al futbol

Respecto a su futuro regreso a la órbita del futbol, ya sea con el equipo de Atlas o en la Comisión del Jugador, Márquez señaló que de momento sólo aprovecha su tiempo libre para descansar y disfrutar con la familia, y por ello no corre ninguna prisa para regresar a la órbita del balompié nacional.

''Afortunadamente van saliendo cositas muy aparte del futbol, entonces no me preocupo tanto por eso, y no me ha dado la desesperación de regresar al futbol. Así que lo estoy tomando con clama, disfrutando, salen este tipo de eventos (gimnasio inaugurado en Guadalajara junto con Julio César Chávez), viajo con la familia, disfruto, y después de tanto trabajar creo que ya me tocaba un momento de tranquilidad (…). De vez en cuando obviamente sigo viendo el futbol, pero la verdad es que disfruto el tiempo libre de poder hacer, ahora sí, lo que se me plazca, de levantarme y desocuparme, por ahora estoy tranquilo y feliz''.

