Real Madrid vence al Unión Berlín con gol de Bellingham

Jude Bellingham no para de marcar goles para el Real Madrid. Y ahora lo hizo en su estreno en la Champions League con el gigante español.

El acierto goleador del volante inglés apareció en el último aliento y el Madrid estiró su inicio perfecto esta temporada al vencer ayer 1-0 al Unión Berlín, un club de Alemania que por primera vez compite en el máximo torneo continental.

Bellingham marcó su sexto gol en igual cantidad de partidos como jugador del Madrid en el cuarto minuto de descuento para asegurar el triunfo en el estadio Santiago Bernabéu. Aprovechó un balón que quedó a la deriva en el área tras un disparo de su compañero uruguayo Federico Valverde y remató con el arco a disposición.

“Hemos sido pacientes. Sabíamos que tendríamos ocasiones. Al final lo conseguimos”, dijo Bellingham. “No ha sido mi gol más bonito. Quiero estar en el área para ser un buen definidor, para ayudar al equipo”.

“Normalmente soy un chico tímido, pero me he adaptado muy bien. Siempre voy con una sonrisa”, añadió.

El Madrid parecía condenado a un decepcionante debut en el Grupo C, desperdiciando numerosas ocasiones de gol, con varios disparos repelidos por los palos.

Fue la sexta victoria consecutiva del equipo de Carlo Ancelotti en la temporada, con las otras cinco en la Liga española.

El Madrid acaparó más del 70% de la posesión y remató un total de 30 veces. En cambio, el Unión apenas ensayó tres disparos, ninguno a puerta.

Tanto Rodrygo como Joselu remecieron los postes antes del gol de Bellingham luego de que el disparo de Valverde desde fuera del área rebotó en un par de zagueros visitantes para finalmente quedar a los pies del inglés de 20 años.

“Confiamos que pueda seguir así, anotando más goles para nosotros”, dijo Rodrygo sobre Bellingham, quien llegó procedente del Borussia Dortmund durante el mercado de verano y ha sido el futbolista más determinante del Madrid en los albores de la temporada.

Ancelotti no se mete en problemas

El italiano Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró, tras ganar al Union Berlín en el Santiago Bernabéu, que no se centra en decir si su equipo es favorito o no, porque no aporta nada y hay que pelear cada partido.

“El hecho de decir si somos favoritos o no, no aporta nada. No tiene mucho sentido, hay que pelear cada partido y decir que somos favoritos no aporta nada y no nos quita nada”, dijo en rueda de prensa.

Ancelotti se mostró contento por el nivel mostrado por su equipo, a pesar de que el gol de la victoria, del inglés Jude Bellingham, llegase en el minuto 94.

“La idea era ser paciente y lo hemos sido. Son partidos así.. que pueden ser partidos trampa. Recuerdo el del Sheriff, que perdimos en casa en el segundo partido de la decimocuarta; contra un partido como el de hoy, de un rival con un bloque bajo era normal tener este resultado. Atrás lo hemos hecho bien porque peligro no hemos tenido”, comentó.