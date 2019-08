Rayas les pide más garra

Aunque perdieron dos partidos seguidos con Rayados de Monterrey, uno amistoso en el Estadio Jalisco en el festejo del 45 aniversario de la institución y otro ya oficial, en la Copa MX, el técnico de los Leones Negros, Ricardo Rayas, se había mostrado tranquilo por el funcionamiento y reacción que tuvieron sus pupilos en dichos compromisos. Sin embargo, en la Liga de Ascenso, frente a Oaxaca el pasado domingo no fue así, por el contrario, el timonel melenudo ya muestra preocupación por la actitud que tuvieron sus jugadores ante los Alebrijes.

“No fue el mejor de nuestros arranques, considero que hubo dos caras muy diferentes del equipo. En Monterrey hubo respuesta, se luchó hasta el final y en Oaxaca, que era de la Liga, el partido que más nos tuvo que haber interesado, no reaccionamos como debimos, pero lo que más me inquieta es que en muchos momentos el equipo no tuvo respuesta, ese lenguaje entre ellos de organizarse, de cerrar filas y luego volver a buscar el partido”, dijo el director técnico de los universitarios, tras su entrenamiento de ayer en las instalaciones de La Primavera.

Rayas señaló que él tiene la fórmula para hacer que el equipo levante. La competencia interna que se genera entre los propios jugadores será la clave para que los Leones Negros comiencen a ganar partidos en la Liga de Ascenso y en la Copa MX.

“Sí hay una forma de cambiarle la cara al equipo y eso genera una competencia deportiva grande, todos van a crecer. En ese sentido me siento tranquilo porque los que están esperando una oportunidad la pueden aprovechar, eso quiere decir que los muchachos que están esperando, están preparados”.

El próximo domingo 11 de agosto, los Leones Negros debutarán en casa en el Torneo Apertura 2019 del Ascenso MX, cuando reciban, al filo del mediodía, a los Cafetaleros de Chiapas. Éste será un partido vital para los melenudos, que buscarán sacar sus primeros tres puntos de la competencia y para que esto suceda la condición de local será clave, como lo indicó el técnico felino.

“Claro que sí, el fin de semana vamos a buscar sumar nuestros primeros tres puntos, esta semana va a ser importante para llenarnos de energía, levantarnos de este golpe que nosotros mismos nos dimos, es la realidad. Nos metimos el pie solitos, pero los muchachos tienen la capacidad para levantarse de lo adverso, para que el fin de semana pueda darse una satisfacción”, finalizó.

En lo que respecta a Omar Bravo, el nuevo delantero de los Leones Negros continúa poniéndose a punto, aunque su debut pudiera darse hasta la Jornada 3.