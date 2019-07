Rayas, con marca personal a Jorge Mora

Ricardo Rayas es un técnico que no solamente se ocupa del tema cancha, hoy en día sabe que atender temas más personalizados le da seguridad al jugador, y es lo que el actual timonel hace con Jorge Mora.

“En ese sentido, Jorge Mora ya no es el gordo, está flaco. A la gente le podrá dar risa, pero lo que el chico ha pasado en el último año y medio, es de valorarse que esté en pie de lucha, ha estado haciendo esfuerzos para estar físicamente bien. En ese sentido también le hemos valorado, apoyado, no es que ya está bien y listo, ya pasó. No, acá se le motiva, se le dice que bien va, yo con lo que ha mostrado estoy contento y siento que aún tiene un techo muy grande por alcanzar”.

El éxito que tenga Mora será en gran parte del cuerpo técnico. “Esperamos nosotros tener esa capacidad de tenerlo siempre bien, siempre tranquilo, mantenerlo ilusionado, motivado que es una parte importante del cuerpo técnico, para que no se conforme con lo que ahora tiene”.

Mora en los amistosos ha sido el jugador clave en la ofensiva. “Se han dado mejorías, pero la verdad es que hemos cometido errores muy puntuales que se pueden convertir en goles en contra. Acá lo importante es ir haciendo que ganar se convierta en un hábito”.