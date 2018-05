Raúl Gudiño, empapado de valores

Toda la familia estaba preparada. En cuanto el timbre sonó, Raúl Gudiño padre abrió la puerta. Su esposa Martha Vega ya tenía vasos con agua y hielo. Alejandra Román estaba con su esposo sentada en un sillón. Raúl Gudiño, arquero que pertenece al Porto, recibió de saludo y abrazo a sus entrevistadores.

“Mi padre es todo. Es muy corajudo, pega gritos cuando debe ser y jamás se desvive en elogios para que mantengamos los pies en la tierra”.

Hace tres años que “El ataja penales” se fue al Porto, tiempo en el que le ha tocado vivir de todo un poco. Desde tocar el cielo con el APOEL al proclamarse campeón de la Liga de Chipre, echar al Real Madrid en categorías inferiores siendo el héroe o pasar semanas de angustia por un supuesto amaño de partidos, cuando militaba en el Unión de Madeira, en Portugal.

Raúl hijo ha madurado mucho y reforzado los valores que le inculcaron sus padres desde pequeño. Es campeón en Europa, pero no olvida sus principios: lo demuestra entregando el vaso de agua a los invitados. Para la familia Gudiño Vega es un acontecimiento que su hijo sea entrevistado, se prepararan como si fueran a ir a una fiesta, “porque debemos disfrutar con humildad todos estos momentos”, susurró doña Martha mientras su hijo charlaba.

El arquero está feliz de la vida, dedica el tiempo que sea necesario a su trabajo “porque nosotros nos debemos a la gente, así que me siento feliz que me visiten en mi casa, con mi familia, la cual es vital en mi carrera y el trabajo no solamente es en cancha, fuera de ella es importante también”, dijo Raúl.

“Todos han sido fundamentales. Mi esposa me acompaña en Europa, mis padres desde acá en Guadalajara, mi hermano Jesús. Cada uno pone su granito de arena, saben cómo llegarme para enfocarme en mis sueños. Soy tranquilo, pero con carácter. Soy reservado y lo voy a ir mejorando”.

Tres características de la familia Gudiño

Las pasiones que tiene la familia Gudiño Vega son tres: el futbol, la unión familiar y los autos clásicos. Las tres se identifican en la sala de su hogar, colección de pequeños coches, cientos; la forma en la cual tratan a las personas habla de la sencillez, humildad y unión en todo momento; el futbol está presente en todos los rincones con uno que otro cuadro.

“(Mi padre) siempre nos inculca lo bueno, le gustan los carritos clásicos, las cartitas difíciles y va quedando de generación en generación. Es un gran gusto que me hereda el viejo, quien está cerca de mí siempre. Tengo una relación extraordinaria con mi padre y mi familia”.

En Portugal, Gudiño se hizo amigo del legendario Iker Casillas, quien le ha dado consejos como guía profesional, pues el portero tapatío buscará emular al español. Lo que aprende en Europa con Iker o alguna charla que llegó a tener con Cristiano Ronaldo, Raúl se lo transmite a su hermano, quien está en Chivas Sub-17.

“Mi hermano es mi ídolo, mi ejemplo, mi motivación y si admiro a un arquero es mi hermano el que ocupa el primer lugar por su calidad, porque siempre está ahí. Seguido le lanzo retos por redes sociales para estar más cerca y compartir algo de lo que me enseñan”, dijo Jesús.

Aprende de una leyenda

Si hay algún futbolista retirado, que es ídolo de multitudes y que en la calle todos los reconocen sin negarse a un saludo, ese es Ramón Morales.

Gudiño dice que su ex técnico en la Sub-17 de Chivas le dio muchos consejos que hoy en día aplica, agradeciendo al “Moncho” se haya tomado el tiempo siempre de decirle qué sí debe y no hacer en su carrera. Hoy, esos consejos lo han hecho un jugador disciplinado.

“He tenido un crecimiento muy rápido a mi corta edad (22 años), pero mi familia me guía porque a veces necesitas ese regaño, esa palmada, ese aliento para estar bien aterrizado y cumplir sueños. Tengo mis metas bien definidas, si consigo un logro, ya está el otro en puerta, siempre me he manejado así y es lo que me ayuda a estar con los pies en la tierra, siempre bien aterrizado en la realidad”.

El “Eterno capitán” siempre le habló de la importancia de estar bien con la familia, la afición, la prensa, ser humilde y entregarse cada día como si fuera el último de su vida, gozar cada momento con la pelota en los pies.

CIFRAS

2 títulos de Liga con los equipos inferiores de Chivas.

3 clubes en Europa en los que ha militado Gudiño.

28 apariciones en su trayectoria en el futbol europeo.