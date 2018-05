Su carta pertenece al Porto, equipo que todavía no le ha dado instrucciones de cuándo debe presentarse. Mientras tanto, el actual campeón con el APOEL de Chipre, Raúl Gudiño, se deja querer por las “novias” que le han salido en la Liga MX.

El joven arquero estuvo en pláticas con el Monterrey, Pumas hace seis meses también lo buscó y el tema tampoco está cerrado con la UNAM. Además, el tapatío espera que surja la posibilidad de recibir también alguna oferta del Guadalajara, club del que surgió y del que salió hacia Europa.

“Es un club muy grande, donde me formé, me quedé con una espinita de no haber jugado en la Liga MX. (Volver a México) no lo veo como un retroceso, todo depende del proceso, de lo que se vaya a manejar, claro que me gustaría jugar y como siempre digo, jugando me veo feliz y es lo que quiero. También en caso de que no, estaría feliz de hacerlo en el equipo que me dé la oportunidad y el respaldo de defender sus colores”.

El que Rayados lo haya buscado hace unos días le tiene contento, porque con su trabajo está dando de qué hablar y siente que su carrera está dando pasos importantes hacia la madurez.

“Se han dado varias ofertas. No me conformo con eso, es algo bueno porque quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo y quiero más todavía, esto apenas empieza. Mi ambición es cumplir mis sueños, mis metas, voy tras de ellas, y pienso que lograr los sueños es importante para superarme. Estoy 100% abierto (a cualquier acercamiento) porque mi prioridad es jugar siempre”.

— ¿Qué mensaje le mandas a la afición, independientemente de que te quedes o no en Chivas?

— Agradecer su apoyo, porque sé que a pesar de no estar en el club siento su motivación, su apoyo y la verdad que pienso regresarle todo eso a la afición de Chivas y también a la de todo México, porque sé que además de representarlos, estoy dando la cara por los mexicanos, lo cual es un orgullo. Les digo que siempre lucharé sin miedo, en donde esté y los colores ahí están.

— ¿Al aspecto económico qué importancia le das o está por encima lo deportivo?

— Lo que me apasiona es jugar al futbol, siempre voy detrás de eso, lo económico es importante para la vida, pero mi pasión es el futbol y veo primero lo deportivo antes que lo económico.

CHIVAS

Otro destino para pretemporada

Las últimas pretemporadas del Guadalajara se habían desarrollado en Cancún, Quintana Roo, sin embargo, por la política de consolidación financiera del club se cambiará el destino y será el Puerto de Acapulco la nueva sede de la preparación rojiblanca, esto del 17 al 29 de junio próximo.