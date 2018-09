Ramón Ramírez mueve las redes rojiblancas

El ex futbolista Ramón Ramírez, muy querido por la afición del Guadalajara debido a los momentos de felicidad que les brindó, así como por el futbol fino que desarrolló en su carrera, se despidió el domingo del programa donde estuvo trabajando en los últimos meses, ''Adrenalina''.



El nayarita, agradeció en Twitter a las personas que estuvieron en su entorno en esta experiencia, así como al programa e institución que lo arropó en la pantalla chica, lo cual desató comentarios de la afición del chiverío, que lo vinculó de inmediato con una posible llegada al redil, como director deportivo.



Ramírez ha sido uno de los personajes que ha estado en la mira del Guadalajara en algún momento, para poder desarrollarse en algún puesto, así que la afición de inmediato se ilusionó tras este mensaje que puso Ramírez en redes sociales.

Un gusto haber compartido este espacio con excelentes profesionales de la comunicación, me llevo una gran experiencia y el cariño de todos

Hasta pronto. @adrenalina, @ImagenTVDeporte — RamónRamírez7 (@ramon7ramirez) 24 de septiembre de 2018



''Todos los ciclos tienen un inicio... hoy me despido de un proyecto para el que di lo mejor y que disfruté por haber compartido con admirados profesionales y grandes amigos. Es un hasta luego también para todos los que seguían mi sección y mis redes. Gracias a todos!@adrenalina''.



Ramírez dijo irse contento de Grupo Imagen, ya que aprendió mucho de los profesionales de la comunicación y al no tener el Guadalajara a un director deportivo, no faltó quien le pidiera al ex mundialista que llegara al equipo donde fue campeón.



Chivas estará decidiendo pronto a su nuevo director deportivo, ya que José Luis Higuera, director general del Guadalajara, necesita apoyo en varias cuestiones en el redil, desde administrativas así como una figura deportiva de renombre que ayude en la conexión directiva y cuerpo técnico así como con la plantilla.

