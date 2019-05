Rafa está con Zorros por “amor al arte”

Por amor al arte, así está Rafael Márquez actualmente en el Atlas, en donde es presidente deportivo. El ex capitán rojinegro vive en estos días una incertidumbre de no saber qué futuro le depare ante la inminente llegada de Grupo Orlegi para tomar los manejos del equipo de futbol de los Zorros, pero señaló que hoy en día no tiene necesidad, así es que prefiere esperar a ver qué sucede una vez que se haga oficial el paso del Atlas al nuevo grupo de empresario mexicanos.

Y aunque el todavía directivo del Atlas, Rafael Márquez, ya tuvo un acercamiento con Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, todavía no se determina si el ex jugador de Barcelona y Mónaco seguirá en la institución que lo vio nacer, tanto como futbolista, como directivo.

“Yo creo que en esa situación yo sigo viviendo en la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar. Yo estoy en Atlas por amor al arte. Ya sea si me quedo o no me quedo, gracias a Dios no tengo la necesidad. Sea cual sea la decisión yo intentaré seguir o hacerme a un lado, no tengo ninguna preocupación acerca de eso”, indicó el ex capitán de los Zorros y del Tricolor.

Bajo la tutela de Márquez Álvarez durante los nueve meses que lleva como presidente deportivo, los rojinegros no han podido clasificar siquiera a la Liguilla, además de que bajo su gestión se contrataron a refuerzos que no pudieron dar el ancho y que resultaron ser un fiasco para la institución, como lo son Nicolás Pareja, Christian Cálix, Jorge Segura, Irving Zurita, entre muchos otros.

Además, los Zorros tendrán en el próximo año futbolístico un rival más, pues están en la zona baja del cociente.

Despedida de Leyenda

Con la presencia de ex jugadores de talla mundial, tanto internacionales, como mexicanos, se llevará a cabo el próximo sábado 8 de junio en la cancha del estadio Jalisco, el partido de Despedida de Leyenda en honor a Rafael Márquez, en el que el fin será el beneficio para Scholas Occurrentes y un compromiso por la paz.

Ex jugadores que todavía están por confirmar como Javier Saviola, Carles Puyol, Ronaldinho, Deco, Thierry Henry, así como los mexicanos Jorge Campos, Claudio Suárez, Pável Pardo, Juan Pablo Rodríguez, entre otros, estarán presentes en este trascendental compromiso, en donde Su Santidad Francisco brindará un mensaje.

“Hemos convocado a mis ex compañeros y algunos podrán venir. Hemos hecho la invitación a Deco, Rony (Ronaldinho), Henry, Puyol. Gente como Pablo Contreras, Saviola y gente de trayectoria a nivel futbolístico y que serán parte de esto. Confirmados están Saviola, Deco, Marcelo Salas y entre muchas otras figuras que poco a poco las iremos soltando. Estamos por confirmar con él.

“Jorge Campos está confirmado, Claudio Suárez, Juan Pablo Rodríguez. Está por confirmarme si el entrenador va a ser Ricardo Antonio La Volpe, pero por su compromiso con Toluca está en veremos. Pável es otro y grandes amistades que he podido tener”, platicó Rafa Márquez en conferencia de prensa.

El equipo Sub-17 empata 1-1 en Semis

En el juego de Ida de la Semifinal de la categoría Sub-17, Atlas y Santos igualaron 1-1 en partido que se llevó a cabo ayer en las instalaciones de CECAF.

Jordan Carrillo abrió el marcador para el conjunto lagunero al minuto 27. Poco tiempo después Alonso Ramírez emparejó el marcador para los Zorros.

De momento Santos tiene la ventaja por el gol de visitante, Atlas necesita vencer por dos goles o más a Santos para complicarles las cosas y avanzar por el criterio de goles de visita. A los de Torreón les basta el empate sin goles o ganar por un gol para acceder a la Gran Final.

El partido de Vuelta se jugará el próximo domingo a las 09:00 horas en la cancha aledaña al Estadio TSM.