La Fórmula 1 se tomó unos días para poder pasar de Italia a Azerbaiyán, lugar en el que se corre el siguiente Gran Premio de la categoría en el circuito callejero de Bakú.

Esta carrera es la número 17 de la temporada 2025 de la categoría reina, donde las miradas vuelven a estar en Oscar Piastri y Lando Norris, quienes vivieron un momento polémico instruido por su equipo en las vueltas finales del Gran Premio de Italia.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) llega como sólido líder del Mundial de Fórmula Uno, con 324 puntos, 31 más que su compañero, el inglés Lando Norris, y con 94 sobre el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Verstappen sigue convirtiéndose en el rival incómodo para los McLaren que compiten consigo mismos por las victorias en cada una de las carreras, pero el neerlandés sigue con el sueño de un quinto campeonato mundial.

La pista de la capital azerbaiyana es la cuarta más larga del campeonato, por detrás de Spa (Bélgica), Las Vegas (EU) y Yeda (Arabia Saudí) y la segunda con más curvas, veinte, las mismas que Austin (EU) y sólo superado por las 27 de Yeda, muchas de ellas lentas; con dos zonas de DRS y la recta más larga del Mundial, de 2.2 kilómetros.

Los frenos juegan un papel fundamental en la pista del Mundial en la que más veces se cambia de marcha (64 por vuelta), en la que es muy probable la entrada del coche de seguridad y en la que, en seco, se rodará con neumáticos de la gama de compuestos más blanda de todas: los C1 (duros, reconocibles por la raya blanca), C2 (medios, raya amarilla) y C5 (ultra blandos, roja).

Baku acogió por primera vez una carrera de F1 en 2016, entonces como el Gran Premio de Europa, que se anotó el alemán Nico Rosberg, a la postre ganador de ese Mundial. A partir del año siguiente la prueba ya pasó a llevar el nombre del país y se ha disputado de forma ininterrumpida hasta hoy.

El piloto más exitoso en esta pista es, con dos victorias (en 2021 y 2023) el mexicano Sergio Pérez, que tras ser cortado por Red Bull a finales del curso pasado, regresará a la Fórmula Uno el curso próximo a bordo de un Cadillac, quien a partir de 2026 será el undécimo equipo en parrilla.

Hace un año, Piastri ganó en Azerbaiyán por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) que marcha como quinto en el Mundial, posicionándose a 161 puntos del australiano a 130 del cuarto lugar, el inglés George Russell (Mercedes).

Gran Premio de Azerbaiyán 2025

Práctica 3

Sábado 20 de septiembre 2:25 hrs.

Fox Sports Premium, Fox Sports y F1TV.

Clasificación

Sábado 20 de septiembre 05:30 hrs.

Fox Sports Premium, Fox Sports y F1TV.

Carrera del GP de Azerbaiyán