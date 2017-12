Rafa Puente Jr. ''corre'' a reportera en el Día de los Inocentes

El entrenador de Lobos BUAP, Rafael Puente Jr., hizo que el Día de los Santos Inocentes se vuelva una fecha inolvidable para una reportera.

Con tono serio, Puente pidió a la periodista que se retirara de la rueda de prensa que se estaba llevando a cabo en esos momentos.

"Te tengo que señalar puntualmente a ti, Monserrat", dijo el técnico. "Me apena mucho, pero con base a los cuestionamentos personales que has hecho todas las veces que yo me presente aquí en un a conferencia de prensa, ya le solicité a la directiva que no se te permita el acceso"

"No pienso permiterle a nadie que se meta con temas personales", agregó el entrenador.

Cuando la reportera dejó su asiento y se disponía a dejar el lugar donde se llevaba a cabo la conferencia de prensa, Puente le preguntó, "Oye, Monserrat, ¿qué día es hoy?".

Comprendiendo que había sido objeto de una broma la reportera advirtió, "ésta me la vas a pagar, Rafael".

