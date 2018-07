Rafa Márquez envía mensaje por su retiro de las canchas

El ahora exjugador Rafael Márquez se despidió de manera oficial de las canchas profesionales del futbol, con un mensaje en el que afirmó que de nada se arrepiente en los 22 años de carrera deportiva que tuvo, y que seguirá ligado a esta actividad.

"No me arrepiento de nada, ya que los aciertos, y más los errores, me enseñaron a ser mejor cada día, sin miedo a equivocarme y tener como costumbre siempre dar el máximo, a dejar la piel en cada jugada y sudar la camiseta de todos los equipos que representé", dio a conocer el exdefensa en una de sus redes sociales.

Explicó que "ya han pasado unas semanas desde mi último partido como futbolista profesional y he querido darme este tiempo para digerir todos los sentimientos que se formaron en este último encuentro".

"Han sido 22 años de carrera en los cuáles me siento muy satisfecho de los sacrificios que hice, esfuerzos, errores, aciertos y como resultado de ello provocaron tristezas, en ocasiones decepciones, pero en su mayoría muchas alegrías", estableció.

Señaló que seguirá ligado al balompié, ya que "esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Futbol: me has dado tanto que hay mucho por devolverte. Es imposible alejarme, por lo cual siempre estaré ligado a ti", agregó el exjugador del Atlas, Mónaco, Barcelona, León y Atlas.

Márquez Álvarez jugó su último partido en un club (Atlas) en la fecha 17 del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, en tanto, su despedida de las canchas se dio con la selección mexicana en los octavos de final de la Copa Mundial de Rusia 2018.

