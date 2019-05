Rafa Márquez, con futuro incierto en Atlas

La inminente sociedad entre Grupo Salinas y Grupo Orlegi para tomar las riendas del equipo de futbol del Atlas, tiene con cierta incertidumbre sobre su futuro al todavía presidente deportivo de los rojinegros, Rafael Márquez, quien en rueda de prensa dijo que todavía no le preocupa qué va a pasar con él, pero sí está ávido por saberlo lo antes posible.

''Yo creo que en esa situación yo sigo viviendo en la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar. Yo estoy en Atlas por amor al arte. Ya sea si me quedo o no me quedo, gracias a Dios no tengo la necesidad. Sea cual sea la decisión yo intentaré seguir o hacerme a un lado, no tengo ninguna preocupación acerca de eso'', indicó el ex capitán de los Zorros y del Tricolor.

Esto lo señaló en el marco de la presentación del partido de despedida que tendrá el ''Kaiser'' en el Estadio Jalisco, entre Amigos de Márquez y Leyendas Mundiales, en un partido a beneficio y con el aval de Su Santidad Francisco.

A este partido, podrían venir personalidades de la talla de Carles Puyol, Ronaldinho, Deco, Javier Saviola y los mexicanos Jorge Campos, Claudio Suárez, Juan Pablo Rodríguez y que podrían ser dirigido por Ricardo Antonio La Volpe.

''El deporte hace que todas las culturas y religiones convivan sanamente y es lo que propone este partido. Tal vez vivimos un momento de incertidumbre en el país, pero hay que poner nuestro granito de arena para tener un mejor país. Desde que pude aprovechar mi fama como jugador, traté de ayudar a los que más lo necesitan'', dijo Márquez.

El partido será el próximo 8 de junio en el Estadio Jalisco y los boletos ya están a la venta en línea.

