Apenas un día antes se dio a conocer que el partido Querétaro vs Cruz Azul de la Jornada 4 (J4) se disputaría en una fecha posterior a lo programado en el calendario de la Liga MX, por lo que muchos aficionados no se dieron cuenta de que los equipos no tuvieron actividad el día de ayer. ¿Cuándo se disputará entonces?

El partido de la J4 se jugará hasta el mes de marzo, exactamente el miércoles 29, a las 21:05 horas, en el Estadio La Corregidora.

Para esa fecha, el estadio de los Gallos Blancos ya podrá recibir aficionados, pues se habrá cumplido el veto de un año que recibió en 2022 por los actos de violencia ocurridos en las tribunas durante el partido Querétaro vs Atlas, que dejó un saldo de varios lesionados.

