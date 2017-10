Queremos quitar el miedo del jugador mexicano: "Chicharito" Hernández

El miedo de los jugadores a luchar por sus derechos deberá desaparecer paulatinamente y así recibir el trato justo que se merece, para eso estará la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFPro), aseguró el delantero Javier Hernández.

"Hay que ir paso a paso, no tenemos la respuesta en un día, es un proceso, y no estamos acostumbrados a eso, quizá ya no me toca a mí, pero lo hago para toda la gente, para los que estén o van a estar, o para los que estuvieron; la respuesta ahora no las tenemos, por eso damos al cara para que más gente se una, estamos involucrados, el miedo que se quite paso a paso", dijo.

Consideró que es momento de "encontrar la mayor justicia posible, que no se malinterprete esta palabra, a veces los jugadores sufren mucho y esto es para que se sientan respaldados".

"Muy simple, para eso se hizo esto, es una de las respuestas que vamos a encontrar todos; cómo encontrar soluciones que sabemos no son de dos días. Se ha repetido mucho, pero es una realidad tener mucha fuerza, mucho soporte, mucho apoyo y me incluyo ahí porque todos somos mexicanos al final de cuentas, como sigo diciendo lo mejor que tiene este país somos nosotros los mexicanos."

Por su parte, el portero Guillermo Ochoa explicó que él conoce la manera en que se defiende al jugador en otros países, algo que espera se logre con este organismo.

"Me ha tocado vivirlo en otros países y he visto cómo actúan, cómo los cuidan, cómo protegen sus intereses y te da envidia de la buena y con esto que se forma ahora es su gran paso y decirle a todos los futbolistas que de ahora en adelante no están solos y que iremos de la mano para dialogar para buscar los mejores intereses para el futbolista mexicano", estableció.

Indicó que son conscientes "de muchas situaciones que viven los jugadores que a veces no salen a luz, que la sufren solos y por supuesto que esta asociación se forma para que los jugadores no tengan temor ahora".

"Estamos aquí y detrás de nosotros habrá gente que los apoyara porque el futbolista mexicano y los extranjeros serán parte importante de eso", sentenció.