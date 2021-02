¿Qué fue de Rafael Medina, quien falló el penal en la final Pumas vs Chivas?

Cada que un Chivas vs Pumas se acerca en el calendario, es inevitable acordarse de la final que disputaron ambos clubes en el Clausura 2004, donde los rojiblancos se quedaron con las manos vacías.

Tras el global 1-1 que se tenía después de los 180 minutos y tiempos extras, el campeonato se definió en la tanda de penales, donde los Universitarios vencieron 5-4 a los tapatiós; el villano de aquella tarde, fue Rafael Medina.

El mediocampista quedó marcado tras ese partido, y él mismo ha reconocido que por mucho tiempo fue algo que lo atormentó, pues si alguien quería ser campeón de aquellas Chivas dirigidas por Hans Westerhof, era él.

"En el momento no lo asimilas como tal, ya cuando pasa el tiempo y empiezas a ver la repetición, y la ves una vez y otra vez, y dices ¿por qúe no? No me tocaba hacer ese gol".

"Después del penal me preguntan si estaba nervioso, si el ambiente me envolvió y la verdad es que no, simplemente fue la mala ejecución del penal, yo no sé quién pueda imaginar que quieres perder una final. Sí quería ganar y ser campeón, yo me visualizaba festejando pero desgraciadamente no fue así", comentó en julio del 2019 Medina al portal Media Cancha Deportes.

¿Qué pasó con él?

Medina salió de Chivas para el Clausura 2006, siendo transferido al Santos Laguna, donde no pudo adaptarse y tras solo un torneo se enfundó en la playera de los Estudiantes Tecos.

Fue con los de la Autónoma que cambió la primera división por la de Ascenso, manteniéndose durante cinco años con los Tecolotes. Pasó al Veracruz en el 2012 y en el 2014 a los Mineros de Zacatecas, donde colgó los botines en 2015.

Ya fuera de las canchas, Medina entró en una faceta de directivo, siendo el Club Tecos quienes le dieron la oportunidad como director deportivo, cuando se encontraban en tercera división.

AJ