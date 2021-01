"Que Mozo vaya al hospital a ver el sufrimiento"

En diciembre los Pumas eran el centro de atención por ser finalistas del Guardianes 2021. Un mes después vuelven a serlo, pero debido a la indisciplina de su futbolista Alan Mozo.

El zaguero mexicano volvió a violar el reglamento interno del Club Universidad y a romper el protocolo sanitario, al ser visto en un restaurante, bebiendo y rodeado de más personas. Miguel España, un histórico de cuadro felino, señaló que lo de Alan Mozo es lamentable y debería recibir una sanción ejemplar.

"Parece que viven en otro mundo. Hoy por hoy todo se sube a redes sociales. Me gustaría que Alan Mozo estuviera en uno de esos hospitales y viera el sufrimiento de la gente. De esa manera concientizar y que vean que no viven en una burbuja y sus comodidades", señaló en entrevista para El Universal.

Para el exjugador auriazul, Mozo debe cuidar su carrera y su lugar en la Selección Mexicana y le envió un consejo.

"Tarde o temprano esas conductas te pasan factura y no es el primer caso. Si uno no se cuida, descuida todo, empieza a ceder y los equipos ya no se fijan en jugadores así, lo mismo en Selección. Debe ser profesional dentro y fuera".

Asimismo, señaló que la Liga MX pudo evitarse muchos problemas desde el año pasado, al poner sanciones ejemplares desde el torneo de pretemporada (Copa por México). "La Liga no ha estado a la altura de las circunstancias.

Debieron tomar medidas desde el torneo de preparación, castigos ejemplares y hasta albor social. Deben poner mano dura, pero lo dudo mucho. Este torneo ni se debería llamar Guardianes, mejor 'Rebeldes sin causa'", concluyó.

AJ